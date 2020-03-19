NFL’de ilk corona virüsü vakası! Deneyimli çalıştırıcının testi pozitif çıktı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü ABD’de yi de etkisi altına almış durumda. NBA yıldızlarının ardından bu kez de NFL’de corona virüsü vakasına rastlandı.

ESPN’in haberine göre New Orleans Saints’in 56 yaşındaki deneyimli başantrenörü Sean Payton’ın corona virüsü testi pozitif çıktı. Payton, NFL ailesinde corona virüsüne yakalandığı bilinen ilk isim oldu.

ESPN muhabiri Adam Schefter paylaşımında Payton’ın bu açıklamayı herkesin sorumlu davranmasına ve hükümetin yaptığı uyarıları dikkate almasının gerekliliğini vurgulamak için yaptığını ifade etti.

TARİHE GEÇMİŞTİ

NFL’in yakın tarihinin en başarılı çalıştırıcıları arasında gösterilen iki çocuk babası Payton, 13 sezonda Saints ile çıktığı 208 maçta 131 galibiyet elde ederken 2009’da Super Bowl’dan takımıyla galip ayrılmış ve Saints’e tarihinin ilk ve tek şampiyonluğunu kazandırmıştı.