NFT satışları devam ediyor: New York Times yazarı, makalesini 536 bin dolara sattı

New York Times köşe yazarı Kevin Roose, ‘Bunu Blockchain üzerinden satın alın’ başlıklı köşe yazısını NFT üzerinden 563 bin dolara satışa çıkardı.

“Bir gazeteci neden NFT partisine katılmasın?” diyen Roose, yazısında dijital varlıkların satışlarının gerçekleştiği NFT sistemine değindi.

Roose, yazısında “Normalde köşe yazılarımda satış yapma iznim yok. Ancak bu seferki bir istisna, çünkü satılık olan yazının kendisi. Bunun nedeni, kripto para birimi furyasının yeni sınırı olan NFT’lerin serbest dönen dünyasına katılmaya karar vermiş olmam” ifadelerini kullandı.

NFT sisteminin hızla büyümesine dikkat çeken Roose, satışın tamamlanmasının ardından kazanacağı parayı sosyal yardımlar için kurulan Neediest Cases Fonu’na vereceğini açıkladı.

Roose ayrıca, “Bu zenginliklerin el değiştirmesini izlerken kendi kendime şöyle düşündüm: Neden bütün eğlenceyi ünlüler, sporcular ve sanatçılar yaşıyor? Neden bir gazeteci de NFT partisine katılamıyor?” dedi.

Roose ile birlkte, ABD merkezli TIME dergisi de son dönemde NFT’ye adım atarak, derginin 3 kapağını NFT ile açık artırmaya çıkarmıştı.

Twitter CEO’su Jack Dorsey tarafından paylaşılan ilk Tweet de, Türk asıllı iş insanı Sina Estavi tarafından 2.9 milyon dolara satın alınmıştı.

Roose’nin makalesi, kendisine ‘Farzin’ adını veren bir koleksiyoncu tarafından 536 bin dolara (350 Ethereum) satın alındı.