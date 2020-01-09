Nicki Minaj’ın balmumu heykeli gündem oldu

Nicki Minaj’ın balmumu heykeli 2015 yılında Las Vegas’ta sergilenmiş, müzeye giden insanlar heykele uygunsuz hareketlerde bulunduğu için tepki çekmişti. Beş yıl önce sansasyona yol açan heykel, şimdi de Berlin’de sergilenmeye başlayınca yine tepkiler yükseldi…

Ünlü rapçi Nicki Minaj’ın balmumu heykeli, 2015 yılında Las Vegas’ta sergilenmeye başladığında hayranları ve Minaj çok sevinmişti. Kısa sürede ziyaretçi akınına uğrayan heykel, zaman içinde uygunsuz tavırların hedefinde yer aldı.

Müzeye ziyaret edenler Minaj’ın heykelini öpmeye, poposunu yalamaya hatta heykelle seks yapmaya başlayınca işler iyice çığrından çıkmış, müze ise yaptığı bir açıklama ile açıkça ziyaretçilere uyarıda bulunmuştu.

Beş yıl önce gündemden düşmeyen bu heykel şimdi de Berlin’deki Madame Tussauds müzesinde yeniden sergilenmeye başladı. Minaj’ın 2014 yılında çıkardığı Anaconda albüm kapağında yer alan fotoğraftan yola çıkarak hazırlanan heykelin açılışı salı günü yapıldı.

Ne var ki heykelin yeniden sergilenmesi pek çok kişiyi rahatsız etti. Üstelik balmumu figürünün rapçiye kesinlikle benzemediğini de dile getirdiler. Yüzlerce insanın heykel hakkındaki görüşlerini paylaştığı Twitter’da, heykelin Minaj’dan çok Asyalı veya İspanyol bir kadına benzediğini iddia edildi. Pek çok kişi de heykelin sergilenmemesi yönünde yazılar paylaştı.