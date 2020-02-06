Nicola Jokic’ten tarihe geçen triple double

NBA’de bu gece 9 maç oynandı. Denver Nuggets, playofflarda ciddi rakibi olan Utah Jazz’ı deplasmanda 98-95 mağlup etti. Nuggets’ta Joker lakaplı Sırp yıldız Nikola Jokic 30 sayı, 21 ribaund ve 10 asistle triple double yaparken 30-20-10 istatistiği yapan tarihteki yalnızca 9. oyuncu oldu. Takım arkadaşı Jamal Murray 31 sayı ve 4 asistle mücadele etti. Arka arkaya 5. mağlubiyetini alan Jazz’de Mike Conley 21 sayı, 8 ribaund ve 5 asist, Donovan Mitchell 18 sayı ve 8 ribaund, Rudy Gobert ise 16 sayı ve 14 ribaundla mücadele etti.

30 PTS, 21 REB, 10 AST for Joker #NBAAllStar Nikola Jokic becomes the first @nuggets player to average 30+ PPG, 10+ RPG and 10+ APG over a 3-game span! pic.twitter.com/NTHsdp4LT0 — NBA (@NBA) February 6, 2020

Gecenin en çekişmeli maçı Toronto Raptors ile Indiana Pacers arasında oynandı. Son şampiyon Raptors, Pacers’ı evinde 119-118 mağlup ederek arka arkaya 12. galibiyetini aldı ve kulüp rekorunu kırmayı başardı. Bir ara maçta 19 sayı geriye düşen Raptors, maçı 11-0’lık seriyle tamamladı. Kanada ekibinde Kyle Lowry 32 sayı, 8 ribaund ve 10 asist, Serge Ibaka 30 sayı 7 ribaund, Pascal Siakam ise 25 sayı, 9 ribaund ve 5 asistle mücadele etti. Pacers’ta Malcolm Brogdon 24 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle oynarken Domantas Sabonis 15 sayı, 11 ribaund ve 10 asistle bir kez daha triple double yaparak maçı tamamladı. Victor Oladipo bu sezon ilk kez ilk 5’te başladığı maçı 13 sayıyla tamamladı.

Oklahoma City Thunder evinde Cleveland Cavaliers’ı 109-103’le geçti. Thunder’da Dennis Schroder 30 sayı, 5 ribaund ve 6 asistle galibiyetin mimarı olurken Shai Gilgeous-Alexander 23 sayı ve 10 ribaundla takım arkadaşına eşlik etti. Cavs’de Colin Sexton 23 sayı, Kevin Love ise 20 sayı, 7 ribaund ve 5 asistle mücadele etti. Milli oyuncumuz Cedi Osman 11 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle katkı verdi.

Gecenin toplu sonuçları şöyle:

Detroit Pistons 116-108 Phoenix Suns

Boston Celtics 116-100 Orlando Magic

Brooklyn Nets 129-88 Golden State Warriors

Toronto Raptors 119-118 Indiana Pacers

Minnesota Timberwolves 120-127 Atlanta Hawks

Oklahoma City Thunder 109-103 Cleveland Cavaliers

Dallas Maverics 107-121 Memphis Griezzlies

Utah Jazz 95-98 Denver Nuggets

LA Clippers 128-111 Miami Heat