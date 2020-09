Nicolo Zaniolo 8 ay içinde ikinci kez çapraz bağ kopardı!

Ümit Genç – Serie A takımlarından Roma’nın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo’nın yakasını şanssızlık bir türlü bırakmıyor… UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 2. hafta mücadelesinde İtalya’nın Hollanda’yı 1-0 mağlup ettiği maçta sakatlanan genç yıldızın çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.

21 yaşındaki Zaniolo’nun durumuna ilişkin bir açıklama yapan Roma kulübü Hollanda karşısında 40’ıncı dakikada rakibi Van de Beek ile çarpıştıktan sonra sakatlarak oyundan çıkan futbolcunun sol diz ön çapraz bağlarında kopma meydana geldiğini ve ameliyat edileceğini duyurdu.

Geçtiğimiz sezonun ocak ayında da Juventus ile oynanan maçta sağ diz çapraz bağlarını koparan genç yetenek 8 ay içerisinde ikinci kez aynı kaderi yaşadı. Aynı maçta milli futbolcumuz Merih Demiral’ın da çapraz bağları kopmuştu.

2 sezon önce İnter’den 4.5 milyon Euro’ya transfer edilen Zaniolo aradan geçen kısa süre içerisinde yıldızını parlatmış ve 55 milyon Euro’luk piyasa değerine ulaşmıştı.

Üst üste yaşadığı çapraz bağ sakatlıkları nedeniyle yine uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen İtalyan futbolcu için eski kulübü İnter de bir paylaşım yaptı.

Inter kulübü Twitter hesabından, “Haydi Nicolo, biz seninleyiz” şeklinde paylaşımda bulunurken, Milan da “Nicolo Zaniolo güçlü kal. En kısa zamanda sahada görüşmek üzere. Seninleyiz. Seni sahaya bekliyoruz” mesajını paylaştı.

Nicolò Zaniolo will undergo surgery on Wednesday after MRI scans today confirmed the player has suffered a complete tear to the anterior cruciate ligament of his left knee. The 21-year-old suffered the injury while playing for Italy against Holland on Monday evening. pic.twitter.com/lE41qaMQDs

