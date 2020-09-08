Nicolo Zaniolo 8 ay içinde ikinci kez çapraz bağ kopardı!

Ümit Genç – Serie A takımlarından Roma’nın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo’nın yakasını şanssızlık bir türlü bırakmıyor… UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 2. hafta mücadelesinde İtalya’nın Hollanda’yı 1-0 mağlup ettiği maçta sakatlanan genç yıldızın çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.

21 yaşındaki Zaniolo’nun durumuna ilişkin bir açıklama yapan Roma kulübü Hollanda karşısında 40’ıncı dakikada rakibi Van de Beek ile çarpıştıktan sonra sakatlarak oyundan çıkan futbolcunun sol diz ön çapraz bağlarında kopma meydana geldiğini ve ameliyat edileceğini duyurdu.

MERİH DEMİRAL İLE AYNI KADERİ YAŞAMIŞTI

Geçtiğimiz sezonun ocak ayında da Juventus ile oynanan maçta sağ diz çapraz bağlarını koparan genç yetenek 8 ay içerisinde ikinci kez aynı kaderi yaşadı. Aynı maçta milli futbolcumuz Merih Demiral’ın da çapraz bağları kopmuştu.

2 sezon önce İnter’den 4.5 milyon Euro’ya transfer edilen Zaniolo aradan geçen kısa süre içerisinde yıldızını parlatmış ve 55 milyon Euro’luk piyasa değerine ulaşmıştı.

Üst üste yaşadığı çapraz bağ sakatlıkları nedeniyle yine uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen İtalyan futbolcu için eski kulübü İnter de bir paylaşım yaptı.

Inter kulübü Twitter hesabından, “Haydi Nicolo, biz seninleyiz” şeklinde paylaşımda bulunurken, Milan da “Nicolo Zaniolo güçlü kal. En kısa zamanda sahada görüşmek üzere. Seninleyiz. Seni sahaya bekliyoruz” mesajını paylaştı.

Nicolò Zaniolo will undergo surgery on Wednesday after MRI scans today confirmed the player has suffered a complete tear to the anterior cruciate ligament of his left knee. The 21-year-old suffered the injury while playing for Italy against Holland on Monday evening. pic.twitter.com/lE41qaMQDs — AS Roma English (@ASRomaEN) September 8, 2020

TÜRK FUTBOLSEVERLERDEN BÜYÜK DESTEK

Zaniolo’yu yakından takip eden Türk futbolseverler de yaşanılan talihsiz durum karşısında sessiz kalamadı. Twitter’da bir çok kullanıcı yıldız futbolcu için destek mesajları paylaştı:

Ocak ayında sağ diz ön çapraz bağ yırtılması sonucu 6 ay kaçıran Zaniolo’nun bu defa diğer dizindeki çapraz bağ yırtılmış. Böyle harika bir yeteneğin kariyeri sakatlıklarla mahvoluyor, yazık… Bu sakatlık sonrası Roma, Cengiz Ünder’i takımda tutmayı tercih edebilir. pic.twitter.com/54oIMN37Qi — Rıdvan Aksu (@ridvanaksu) September 8, 2020

Zaniolo Şubat ayına kadar yok.

21 yaşında ikinci kez ön çapraz bağ kopması…

Sadece Roma kulübü taraftarlarının veya İtalyanların değil, futbola gönül veren herkesin üzüleceği türden bir durum.

Umarım bu durumdan en güçlü şekilde çıkar. pic.twitter.com/GFBBlWbNim — Melih Tota (@melihtota) September 8, 2020

Geçen gün biri zaniolo çok çabuk döndü vs vs diye çocuğu guzelliyordu bu sakatlikta çabuk dönmek sakatlığın tekrariyla sonuclaniyor 8-10 aydan önce dönüş hep tehlike — Mރ (@ozbsmm) September 8, 2020

Zaniolo’nun birkaç yıl içinde Avrupa’nın en iyi hücuma dönük orta sahası olacağını düşünüyordum. Umarım çocuk bir yıl içinde ikinci kez çapraz bağlarını koparmamıştır. — Hakan Güleç (@hakan_gulec) September 8, 2020