Nicolo Zaniolo, Galatasaray için Türkiye’ye geliyor! Havalimanından paylaşım…

Yaz transfer döneminde yaptığı hamleler ile dikkat çeken Galatasaray, ara transfer döneminin bombasını da Roma’dan Nicolo Zaniolo ile patlatmaya hazırlanıyor… Yaz transfer döneminde yaptığı hamleler ile dikkat çeken Galatasaray, ara transfer döneminin bombasını da Roma’dan Nicolo Zaniolo ile patlatmaya hazırlanıyor…

İPLER TAMAMEN KOPMUŞTU

Dünya futbolunun en önemli yıldız adaylarından biri olarak gösterilen ve Avrupa’nın en üst seviye takımları için önemli bir transfer hedefi olan Zaniolo yaşadığı sakatlıkların etkisiyle devamlılık anlamında sorunlar yaşadı. Fakat bu sezon Roma ile ipler tamamen koptu.

İTALYANLAR DUYURDU

Devreye giren Cim Bom hem Zaniola ile hem de Roma ile anlaşmaya vardı. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre; Galatasaray, Roma’ya 15 milyon Euro artı karşılanması beklenen gerekçelerle bonus teklifinde bulundu ve Çizme ekibi tarafından bu teklif kabul gördü.

ATEŞİ YAKTI

Ateşi yakan Zaniolo son oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında Cim Bom’a göz kırptı. Maçı izleyeceği iddia edilen İtalyan yıldız, Mertens’in attığı golle ilgili olarak flaş bir harekette bulundu. Genç oyuncu, kulübün golle ilgili olarak sosyal medyada paylaştığı gönderiyi beğenmişti.

BİR BEĞENİ DE MAÇ SONU PAYLAŞIMINA

Mertens’in golü sonrası yapılan gönderiyi beğenen Nicolo Zaniolo, maç sonundaki galibiyet gönderisine de bir beğenide bulunmuştu.

OKAN BURUK: KADRODA GÖRMEK İSTERİM

Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Zaniolo dünya çapında bir oyuncu. Kulübüyle ilgili net durumunu bilememekle birlikte kadroda görmek isteyeceğimiz bir oyuncu. Durumu tam olarak bilmiyorum. Kulübümüzün direkt olarak bir ilgisi yok ama birçok şey konuşuluyor. Kadroda görmek ister misiniz derseniz tabii ki görmek isterim. Roma’ya karşı Başakşehir ile maç yapmıştık. Gözümüzün pasını aldı derler ya öyleydi. Ali Yiğit o zamandan beri beğeniyor. Sosyal medyadan da önceden takip etmiş” ifadelerini kullanmıştı.

MENAJERİ PAYLAŞTI

Yıldız futbolcunun menajerinden Sarı-Kırmızılılar’ı heyecanlandıran bir paylaşım geldi. 23 yaşındaki süperstarın temsilcisi George Gardi, Türkiye’ye uçmak için havalimanında beklerken Zaniolo ile olan fotoğrafını paylaştı. Akşam saatlerinde İtalyan futbolcunun, İstanbul’a inmesi bekleniyor.