Nicolo Zaniolo İtalya’ya döndü

Yaşanan deprem faciasının ardından Türkiye’de spor organizasyonlarına ara verildi. Devre arasında Galatasaray’a transfer olan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, resmi imzanın ardından Nef Stadyumu’na gelerek depremzedelere gönderilecek olan eşyalara yardım etmişti.

İTALYA’YA DÖNDÜ

Alınan kararla birlikte Süper Lig’de maçlar, Mart ayının ilk haftası kaldığı yerden oynamaya başlayacak. Takımlar aradan dolayı oyuncularına birkaç günlüğüne izin verirken Zaniolo da ülkesine döndü.

Bu sabah saatlerinde Roma’ya uçan yıldız oyuncu, eşyalarını ve köpeklerini alarak geri dönecek ve Florya Metin Oktay Tesisleri’nde antrenmanlara başlayacak.

GAZİANTEP FK LİGDEN ÇEKİLDİ

Galatasaray’ın Süper Lig’de bir sonraki rakibi fikstüre göre Gaziantep FK olarak görünüyordu. Yaşanan depremden en çok etkilenen illerden biri olan Gaziantep’te, Gaziantep Futbol Kulübü ligden çekilme kararı aldı.

Ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor ile maçı olan takımlara direkt olarak üç puan yazılacak. Bu iki takım gelecek sezon Süper Lig’de oynamaya devam edecek.