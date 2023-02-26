Nicolo Zaniolo klasını konuşturdu! (ÖZET) Alanyaspor-Galatasaray hazırlık maçı sonucu: 2-4

Lider Galatasaray, ligin 24. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecekti. Ancak yaşanan depremlerden sonra Gaziantep ekibinin ligden çekilmesi nedeniyle Sarı-Kırmızılı takım haftayı maç yapmadan geçecek ve hanesine 3 puan yazdıracak. Galatasaray ligde ilk resmi maçına 11 Mart Cumartesi günü Kasımpaşa karşısında çıkacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncularının maçsız geçen dönemde rehavete kapılmasını istemiyor. Sarı Kırmızılı ekip konsantrasyonu yüksek tutmak ve form seviyesini yukarı çıkartmak için 1 haftadır kampta. 20 Şubat’ta başlayan bu süreçte Gençlerbirliği ve Pendikspor ile hazırlık maçları yapan Sarı-Kırmızılı takımın kamptaki son rakibi Alanyaspor oldu.

Gelirlerin tamamı depremzedelere bağışlanacak

Kırbıyık Holding Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı 4-2 kazanan Cim Bom, kampı galibiyetle kapattı. Sarı Kırmızı ekibin golleri; Rashica, Barış Alper, Berkan ve Zaniolo’dan geldi. Turuncu Yeşilliler ise Cavaliero ve Eduardo ile golleri buldu. Karşılaşmadan elde edilecek bilet, yayın ve reklam gelirlerinin tamamı depremzedelere bağışlanacak. Bu maçla birlikte Galatasaray’ın Antalya kampı sona erdi ve kafile hazırlıklarını İstanbul’da sürdürecek. Cim Bom, Florya’da da 4 takımın katılacağı mini bir turnuva düzenlemeyi planlıyor.

Nicolo Zaniolo, klasını konuşturdu

Galatasaray’ın 15 milyon Euro bonservisle Roma’dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo, hafif sakatlığını atlatmasının ardından ilk kez Sarı Kırmızılı formayı giydi. 80. dakikada Berkan Kutlu’nun yerine oyuna giren İtalyan yıldız, klasını konuştururken 90+4’te şık bir gole imza attı ve ilk maçında ilk kez gol sevinci yaşadı.

Maçtan dakikalar:

14′ Mauro Icardi’nin pasına hareketlenen Rashica, kaleci Runarsson’un açısını kapatmasına rağmen sol çaprazdan ortasını yaptı. Kaleye yakın mesafede olan Fatih Aksoy, tehlikeyi önledi.

GOL | 16′ Umut Güneş’in ara pasında Efecan savunma arkasına sarktı, Okan Kocuk’un uzaklaştırmak istediği Cavaliero’nun önünde kaldı. Portekizli oyuncunun uzak mesafeden gelişine attığı şutta Okan’ı geçen top ağlarla buluştu.

28′ Kazımcan’ın sol kanattan yaptığı ortada Yunus Akgün, Icardi’ye topu indirdi. Sırtı dönük olan Arjantinli, pasını Midtsjö’ye aktardı. Norveçli orta sahanın yerden şutunda Runarsson’un uzandığı top yandan auta çıktı.

GOL | 31′ Galatasaray beraberliği yakaladı. Lucas Torreira’nın ara pasına hareketlenen Milot Rashica, sol çaprazdan uzak köşeye attığı şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

36′ Galatasaray’da sakatlanan Midtsjö, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Berkan Kutlu’ya bıraktı.

İlk 45 dakika 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

52′ Candeias’ın sağ kanattan çevirdiği ortaya ceza sahasında tek vuruş yapan Eduardo, isabeti sağlayamadı ve top yandan auta çıktı.

63′ Hızlı gelişen Alanyaspor atağnıda Boey’den kurtulan Oğuz, Okan’la karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Okan, son anda topu çelmeyi başardı ve mutlak bir pozisyonda golü önledi.

67′ Kerem Aktürkoğlu’nun pasını kontrol eden Sache Boey, sağ çaprazdan şutunu attı. Açıyı kapatan kaleci Yusuf gole izin vermedi.

GOL | 69′ Kerem’in sol kanattan çevirdiği topa hareketlenen Gomis’in ayağı kaydı. Arkaya açılan topu Barış Alper kontrol etti. Sağ çaprazdan müthiş bir şut çıkaran milli oyuncu, kaleci Yusuf’u avladı ve takımını öne geçirdi.

GOL | 77′ Oliveira’nın uzun pasına hareketlenen Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına girdi ve yerden içeri çevirdi. Gomis’in bıraktığı topa sağ ayağıyla vuran Berkan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve farkı 2’ye çıkardı.

GOL | 90+1′ Ahmet Gülay’ın sol kanattan çevirdiği topa ceza sahasında düzgün bir vuruş yapan Eduardo, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

GOL | 90+4′ Galatasaray, Nicolo Zaniolo’nun attığı golle maçı 4-2 kazandı.

Deprem bölgesine bağış için turnuva

Yabancısı, yerlisi, taraftarıyla tüm camia yaraları sarmaya çalışırken Galatasaray; deprem bölgesine bağış yapmak için Demirspor, İstanbulspor ve Eyüpspor’un katılacağı bir turnuva düzenleme kararı aldı. Nef Stadı’nda 3-5 Mart arasında oynanacak maçların geliri deprem bölgesine bağışlanacak.

Haftayı boş geçecekler

Galatasaray, ligin 24. haftasında deprem sonrası ligden çekilen Gaziantep maçının iptal olmasıyla birlikte haftayı maç yapmadan tamamlayacak ve hazırlıklarını 20-26 Şubat tarihlerinde Antalya’da yapacağı kampla devam edecek. Sarı Kırmızılı ekibin yanı sıra Adana Demirspor da Hatayspor maçının iptali nedeniyle haftayı boş geçecek. İstanbulspor da haftanın BAY takımı. 1. Lig’in en güçlü şampiyonluk adaylarından olan Eyüpspor’un ise Adanaspor’un ligden çekilmesi nedeniyle 24. haftada maçı yok.