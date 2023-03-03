Nicolo Zaniolo’da Roberto Mancini faktörü! Galatasaray’a transferi heyecan yarattı

Roma’da son dönemde sıkıntılı bir süreç yaşayan Nicolo Zaniolo, ara transfer ve tescil döneminde Galatasaray ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılıların yıldızının transferinin etkisi bir kez daha yankı uyandırdı. Nicolo Zaniolo’daki Roberto Mancini faktörü belli oldu.

Galatasaray, Nicolo Zaniolo ve kulübü Roma ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi. Açıklamada, Profesyonel Futbolcu Nicolo Zaniolo ve kulübü A.S.Roma S.r.l.ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte, 15.000.000 EUR kesin transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda, elde edilecek kesin transfer bedeli karının %20’si A.S. Roma S.r.l.’ye ödenecektir. Futbolcu ile 2022-2023 sezonundan başlayarak 4.5 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 900.000 EUR, diğer sezonlar için net 2.750.000 EUR sezonluk maaş ödenecektir. Ayrıca A.S. Roma S.r.l. ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır” denildi.

Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki on numarayla 30 Haziran 2027’ye kadar sözleşme imzaladı. Yıldız futbolcu ile ilgili İtalyan basının sürpriz iddialar ortaya atıldı. Nicolo Zaniolo için Inter ve Milan’ın devreye girdiği iddia edildi.

İLK MAÇINDA FİLELERİ HAVALANDIRDI

Nicolo Zaniolo, Galatasaray formasıyla ilk maçına Alanyaspor karşısında çıktı. 23 yaşındaki on numara sonradan dahil olduğu hazırlık maçında rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

ZANIOLO’DA MANCINI FAKTÖRÜ

Roma’daki son dönemlerinde sıkıntılı bir süreç yaşayan Nicolo Zaniolo, Galatasaray’da yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Bir çok önemli takım tarafından istenmesine karşın sarı-kırmızılıları tercih eden ve ilk hazırlık maçında attığı golle dikkat çeken 23 yaşındaki futbolcunun seçiminde İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini de önemli bir rol oynuyor.

Galatasaray’ın da eski hocası olmasından dolayı, genç oyuncu buradaki performansının deneyimli teknik adam tarafından yakından takip edileceğini ve milli takım için gözlerin üzerinde olduğunu biliyor. Zaniolo’yu İtalya Milli Takımı’na üç sene önce ilk olarak davet eden isim olan Mancini de konuyla ilgili sözleriyle, Cim Bom’un yeni transferine bu konuda cesaret vererek, kulübündeki performansının milli formayı kendisine getireceği mesajını verdi:

“Genç bir oyuncu olarak Türkiye’de böyle önemli bir deneyim yaşaması kendisi açısından faydalı olacak diye umuyorum. Galatasaray gibi büyük bir takımda daha çok süre alıp oynamaya başladığında, İtalya Milli Takımı’na da tekrar dönecektir.”

Genoa altyapısında yetişen Nicolo Zaniolo daha sonra Fiorentina, Entella ve Inter formaları giydi. 23 yaşındaki on numaranın güncel piyasa değeri 30 milyon euro.