Nicolo Zaniolo’dan duygusal açıklama! Depremzedeleri unutmadı…

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı Kırmızılılar’ın Roma’dan 15 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo mücadeleye yedeklerde başladı. İtalyan yıldız, müsabakanın ikinci yarısında Yunus Akgün’ün yerine oyuna dahil oldu ve ilk resmi maçını oynadı.

Müsabakanın 57. dakikasında sahneye çıkan 23 yaşındaki futbolcu, rakip fileleri havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Zaniolo’nun golünden sonra depremde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan unutulmadı ve adı anons edildi. Zaniolo, Muhammed Emin’in anısına 17 numarayı tercih etmişti.

90 dakikanınn ardından yayıncı kuruluşa konuşan Zaniolo, depremzedeleri unutmadı ve şu ifadeleri kullandı:

‘Acımız çok yeni’

“Türkiye’nin belki de en kötü döneminde geldim. Depremde hayatını kaybeden, evsiz kalan çok insan oldu. Maçı onlara hediye ediyoruz. Mutlu olamıyoruz bu maçla ilgili çünkü acımız çok yeni.”

‘Muhammed Emin için…’

“Babama söz vermiştim yarın da doğum günü. Ailem için bir hediye olmasını istedim bu golün. Hayat bazen üzücü ama biz devam etmek zorundayız. Forma numaram da attığım gol de Muhammed Emin için aslında. Onun ailesi, burada kalanlar ve depremde hayatını kaybedenler için…”

‘Biraz daha kendimi geliştirmem gerekiyor’

“İlk önce Kasımpaşa’ya iltifat etmek istiyorum. Kasımpaşa iyi bir takım. İyi bir maç çıkardığımızı da düşünüyorum. Bu benim ilk maçım. Biraz daha kendimi geliştirmem gerekiyor. Kendimi geliştirdikçe daha iyi şeyler çıkaracağım.”