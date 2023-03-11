Nicolo Zaniolo’dan Galatasaray taraftarını mest eden gol!

Ara transfer döneminde sürpriz bir hamle yapan Galatasaray, Avrupa’da dahi nadir görülen bir operasyonla Nicolo Zaniolo’yu kadrosuna kattı. 23 yaşındaki yıldız, Sarı Kırmızılı kulübe 4.5 yıllık imza atarken, ülkemizi sarsan deprem felaketi nedeniyle tanıtım yapılmadı. 15 milyon Euro’nun üzerindeki bonservis bedeliyle transferi Süper Lig tarihine geçen İtalyan yıldızın Cim Bom’a çabuk uyum sağladı.

Henüz 23 yaşında, yaklaşık 30 milyon Euro’luk piyasa değeri olan Nicolo Zaniolo’nun Galatasaray’a transferi, İtalyanlar tarafından büyük şaşkınlıkla karşılanmıştı. Hem gazeteciler hem de taraftarlar bu sürpriz transferin Roma için bir kayıp olduğu yönünde fikir birliğine varmış durumda iken Zaniolo’nun Galatasaray’da formunu yeniden bulması halinde, bunun İtalya Milli Takımı’nın yararına olacağı düşüncesi de oldukça yaygın.