Nicolo Zaniolo’dan müjdeli haber! Herkes merak ediyordu…

Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak, ligde iç sahada oynadıkları 12 karşılaşmada en yüksek seyirci sayısına ve ortalamasına ulaştıklarını duyurdu. Açıklamanın devamında, “Şampiyonluk hedefine kitlendiğimiz bu özel senede takımımızın yanındayız ve tam destekle Nef Stadyumu’ndayız! Tüm taraftarımıza teşekkür ederiz” denildi.

Sorunlarla ayrıldı

Deprem felaketi nedeniyle transferi sessiz sedasız duyurulan, ancak Galatasaray’a attığı imza Avrupa’da hâlâ konuşulan Nicolo Zaniolo, verdiği karardan dolayı çok memnun. 15 milyon Euro’luk bonservis bedeli artı bonuslar karşılığında transfer edilen İtalyan futbolunun son dönemdeki en önemli yeteneklerinden Zaniolo, kadro dışı kaldığı Roma’dan psikolojik sorunlarla ayrıldı.

İtalyanlar şaşkın

Henüz 23 yaşında, yaklaşık 30 milyon Euro’luk piyasa değeri olan Nicolo Zaniolo’nun Galatasaray’a transferi, İtalyanlar tarafından büyük şaşkınlıkla karşılandı. Hem gazeteciler hem de taraftarlar bu sürpriz transferin Roma için bir kayıp olduğu yönünde fikir birliğine varmış durumda. Zaniolo’nun Galatasaray’da formunu yeniden bulması halinde, bunun İtalya Milli Takımı’nın yararına olacağı düşüncesi de oldukça yaygın.

Milan yakın takipte

Nicolo Zaniolo’yu Roma’dan koparmayı başaramayan kulüplerden Milan da transfer sürecini yakından takip ediyor. Çizme basını, genç yıldızın Galatasaray formasıyla göstereceği başarılı performans karşılığında, yaz döneminde Milan’dan büyük bir kontrat teklifi alabileceğini belirtiyor. Bu da Sarı-Kırmızılılar’ın bu transferden hem sahada hem kasada ciddi bir kazanç elde edebileceğini işaret ediyor.

Tarihe geçti

Sarı Kırmızılı kulübe 4.5 yıllık imza atan 23 yaşındaki İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, ‘Süper Lig’de yapılan en pahalı transferler’ listesine tepeden girdi. Mario Jardel yine Galatasaray’a 2000 yılında transfer olduğu 17.05 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle zirvede yer alırken Zaniola da ikinci sırayı kaptı.

Taraftarın sevgilisi oldu

Roma taraftarıyla da sıkıntılar yaşayan 23 yaşındaki hücumcu, Türkiye’de kısa sürede Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelmeyi başardı. Zaniolo’yu el üstünde tutan ailesi de genç oyuncunun İstanbul’da yaşadığı değişimin farkında ve onun mutlu anlarını sosyal medya hesaplarında sık sık paylaşıyorlar.

Gözü tekrar Milli Takım’da

Yakın çevresiyle sürekli iletişim halinde olan Nicolo Zaniolo da Galatasaray’daki günlerini değerlendirirken, “Burada beklediğimden daha iyisini buldum. Gerçekten çok mutluyum ve sadece futbola odaklanabiliyorum. Kısa sürede çok doğru bir karar verdiğimi anladım” ifadelerini kullanıyor. İtalya Milli Takımı’nın son kadrosuna çağrılmayan Nicolo’nun, 2-1 kaybettikleri İngiltere maçı nedeniyle çok üzgün olduğu da gelen haberler arasında. Yıldız futbolcu, Galatasaray formasıyla yeteneklerini tekrar kanıtlayıp, Milli Takım’a dönmek istiyor.

Artık ilk 11’de başlayacak

Formasından uzak kaldığı dönem nedeniyle Galatasaray’a maç eksiğiyle gelen Zaniolo, geride kalan süreçte fiziksel açıklarını da kapatmayı başardı. Hazırlık maçlarında aldığı kısa sürelerde skoru değiştiren, ligde ise Kasımpaşa karşısında attığı golle takımına 3 puanı getiren İtalyan futbolcu, Milli aradan sonraki Adana Demirspor sınavıyla beraber ilk 11’deki yerine kavuşmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk’un planı, yüzde 100 hazır hale geldiğinde Zaniolo’dan forvet arkası yerine sağ kanatta yararlanmak. Icardi, Mertens, Zaniolo ve Kerem dörtlüsünün bir arada ortaya koyacağı performans merakla bekleniyor.

Metin Karabaş