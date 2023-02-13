Nicolo Zaniolo’nun annesi Francesca Costa’dan açıklama: Oğlum Galatasaray’ı seçti çünkü…

Spor Toto Süper Lig’de birinci sırada yer alan Galatasaray, devre arası transfer döneminde takıma önemli takviyeler yaptı. İtalya Serie A ekibi Sassuolo’dan Kaan Ayhan’ı kadrosuna katan sarı – kırmızılılar, ikinci transferini de Serie A’dan yaptı.

Roma’da forma giyen 23 yaşındaki İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo Galatasaray’a transfer olurken, sarı – kırmızılıların bu transfer Avrupa’da büyük ses getirdi.

TRANSFERİN DETAYLARI

Galatasaray, Kamu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada genç yıldızın 15 milyon Euro bedelle transfer olduğunu belirtirken, şu ifadeler yer aldı;

“Profesyonel Futbolcu Nicolo Zaniolo ve kulübü A.S.Roma S.r.l.ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte, 15.000.000 EUR kesin transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda, elde edilecek kesin transfer bedeli karının %20’si A.S. Roma S.r.l.’ye ödenecektir.

Futbolcu ile 2022-2023 sezonundan başlayarak 4.5 sezon için sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre, Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 900.000 EUR, diğer sezonlar için net 2.750.000 EUR sezonluk maaş ödenecektir.

Ayrıca A.S. Roma S.r.l. ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır.”

ZANIOLO’NUN ANNESİNDEN AÇIKLAMA

Nicolo Zaniolo’nun annesi Francesca Costa, İtalyan Corriere dello Sport’a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Costa, Roma’nın Zaniolo’ya karşı olan tutumunu eleştirirken, Galatasaray hakkında da konuştu.

İşte Francesca Costa’nın açıklamaları:

‘DELİ YA DA HAİN DEĞİL’

“Oğlum deli ya da hain değil. Olmadığı biri gibi resmedildi. O da her insan gibi hatalar yaptı. Başkaları da yapıyor. Hepimiz yapıyoruz.

Olay anlatıldığı gibi değil. Önceden Roma’da uzun yıllar kalabileceğimize inanıyorduk, ancka geçen ay bunun olmayacağını anladık.”

“50-60 MİLYON EURO İSTEDİLER”

“Tiran’da oynanan Konferans Ligi finalinde gol atmasının ardından ayrılık ihtimallerini düşündük. Kulüple de konuştuk, ancak transferine izin vermek için 50-60 milyon Euro istediler.

Zaniolo için böyle bir teklif gelmedi ve biz de mutlu bir şekilde Roma’da kalmaya devam ettik.”

“NICOLO FARK ETMEYE BAŞLADI”

“Nicolo maaşında iyileştirme yapılmasını bekliyordu. Takımdaki bütün oyuncuların kontratları yenilendi, ancak nedense Nicolo için bir girişimde bulunmadılar.

Günler geçtikçe Nicolo kendisini projenin bir parçası olmadığını fark etmeye başladı.

Roma, Haziran ayında ona kendisini satmayı düşündüklerini bildirdi. O günden itibaren kendisine hep dışlanmış biri gibi hissetmeye başladı.

Aslında her şey böyle gelişti. Kulüp, Nicolo’ya karşı hiç adil davranmadı.”

‘MAAŞINI İNDİRMEYE BİLE HAZIRDI’

“Bournemouth’un Nicolo’ya 5 milyon Euro teklif ettiği haberleri doğru değil. Zaniolo, Milan yada Tottenham’a transfer olmak için maaşını düşürmeye bile hazırdı, ancak kulüpler Roma ile anlaşamadı.”

GALATASARAY’I NEDEN SEÇTİ?

“Galatasaray’ı seçtik çünkü Roma onu yarı yolda bıraktıktan sonra Nicolo’ya onu çok istediklerini hissettirdiler Zaniolo, yeniden doğmak için Galatasaray’ı seçti.

Ne ben, ne Nicolo, ne de ailem Roma taraftalarına kızgın değiliz. Roma taraftarlarına her zaman minnettar olacağız.

Bizi çok eleştirdiler, ancak bu onların suçu değil. Kendilerine açıklanana inandılar.