Nicolo Zaniolo’nun dövmesindeki Galatasaray detayı: İtalyanların gözünden kaçmadı

Galatasaray, devre arası transfer döneminde büyük bir sürprize imza atarak Roma’nın yıldız oyuncusu Nicolo Zaniolo’yu 15 milyon Euro karşılığında kadroya katmıştı. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle liglere ara verildiği için yıldız oyuncunun taraftarın önüne çıkması da gecikti.

Alanyaspor ile Galatasaray arasında geliri depremzedelere bırakılmak üzere bir hazırlık mücadelesi gerçekleştirildi. Alanya’da oynanan karşılaşmayı sarı – kırmızılılar 4-2 kazanırken, İtalyan yıldız da ilk kez boy gösterdi.

KALİTESİNİ GÖSTERDİ

80. dakikada Berkan Kutlu’nun yerine oyuna giren Nicolo Zaniolo’nun fizik olarak henüz hazır olmadığı gözlemlendi, ancak yeteneklerini sergilemeyi başardı. 90+4. dakikada Galatasaray hızlı hücuma çıktı.

Orta alanda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu’nun derinlemesine pasına Nicolo Zaniolo hareketlendi. Alanyaspor kalecisi de hızla kalesinden çıkarak topa müdahale etmek istedi, ancak İtalyan yıldız kalecinin solundan atıp sağından geçti.

Topla birlikte ceza sahasına giren Zaniolo’nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta top filelere gitti.

17 NUMARAYI GİYECEK

Roma’da 22 numarayı giyen Nicolo Zaniolo, Galatasaray’da ise 17 numaralı formayı giyecek. Kahramanmaraş merkezli depremde Nicolo Zaniolo hayranı olan Galatasaray taraftarı olan Muhammed Emin Özkan, 17 yaşındayken enkaz altında kalarak yaşamını yitirmişti.

Özkan’ın Zaniolo ve Galatasaray ile ilgili sosyal medya paylaşımları ortaya çıkınca İtalyan yıldız da Muhammed Emin’in yaşamını yitirdiği yaşını forma numarası olarak seçti.

İTALYANLARIN GÖZÜNDEN KAÇMAYAN DETAY

Nicolo Zaniolo, Alanyaspor karşısında 80. dakikada oyuna dahil oldu. İtalyan basını İtalyan yıldıza büyük yer ayırırken, bir detay ise gözlerinden kaçmadı. Zaniolo’nun Galatasaray’a transfer olduktan sonra boynuna yaptırdığı dövme Roma’ya bir gönderme olarak kabul edildi.

Corriere dello Sport’ta yer alan habere göre; yıldız oyuncunun transfer olduktan sonra boynuna yaptırdığı ‘Kendina inan’ dövmesi İtalya’daki son günlerini ve Galatasaray’a transferini özetliyor. Haberde ayrıca, 23 yaşındaki İtalyan oyuncunun Ocak ayında yaşadığı kötü günleri geride bırakmış gibi göründüğünden bahsedildi.

Öte yandan Zaniolo’nun, Galatasaray’a transfer olduktan sonra bu dövmeyi yaptırarak sarı – kırmızılı takımda yüksek bir performans göstermeyi kafasına koyduğu yorumları yapıldı.

ZANIOLO’NUN ROMA’DAKİ SON DÖNEMİ

Geçen sezon 28’i İtalya Serie A olmak üzere 42 maçta görev alan Nicolo Zaniolo, sekiz kez gol sevinci yaşarken, dokuz kez de asist yaptı. İtalyan yıldız geçen sezon Roma’nın Feyenoord’u 1-0 mağlup ettiği Konferans Ligi finalinde attığı golle takımının kupayı kazanmasında önemli rol oynadı.