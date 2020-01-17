Niğde’de Zincirleme kaza: 3 ölü 13 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Niğde- Adana Otoyolu 60. Km meydana gelen zincirleme kaza akşam saatlerinde birden havanın sertleşmesi ve otoyolda ani meydana gelen buzlanma nedeniyle olduğu tahmin ediliyor.

Otoyolda buzlanmanın etkisi ile ani fren yapan bir aracın ani durması ile ilk kaza meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazalarda Suat Darakçı, Ferdi Boran ve Yusuf Başar hayatını kaybederken 12 kişi de Pozantı ve Niğde’de hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle yolda uzun kuyruklar oluştu. Otoyol yaklaşık 3 saat kapalı kaldı trafik kontrollü olarak bir süre. Verildikten sonra trafiğe açıldı. İHA