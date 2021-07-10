Niğdeli çiftçi Veli Ağbaba’ya dert yandı! “Erdoğan milletin gözüne baka baka yalan söyledi!”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın dinlediği Niğdeli çiftçi, “Sayın Cumhurbaşkanı çıktı, dedi ki ‘kuraklıktan dolayı, çiftçilerimize desteklemede bulunacağız.’ Milletin gözüne baka baka yalan söyledi. Herhangi biri gelip de bir tutanak tutan olmadı” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #veliağbaba #çiftçi #niğde #haber #siyaset #ekonomi #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Niğdeli çiftçi Veli Ağbaba’ya dert yandı! “Erdoğan milletin gözüne baka baka yalan...