Niğdeli depremzedeler CHP’li Gürer’e dert yandı: Ortada kaldık

Niğde’de 20’den fazla bina ve 500’e yakın konut ve işyerinin ağır hasar aldığını belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kentin bölgesel olarak ‘Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ ilan edilmesi gerektiğini ifade etti.

Çayır Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Bulvarı’nın iki yönlü olarak, binaların tamamına yakınının ağır hasar aldığını gözlemlediğini söyleyen Gürer, depremzedelerin sorun ve taleplerini dinledi.

“PSİKOLOJİMİZ BOZULDU”

Niğde’de ağır hasar alan binalarına gideremedikleri için spor salonunda kaldıklarını söyleyen bir depremzede, “Eve giremiyoruz, psikolojimiz bozuldu. Gündüz korkarak girebilsek de geçe evimize girmemiz mümkün olmuyor. Seçim zamanı kapı kapı gezip oy isteyenler, 17 gündür ne geldi ne de gitti. Bu nasıl bir haksızlık, bu nasıl bir adaletsizlik?” diyerek, ilgisizliğe tepki gösterdi.

“KİMSE BİZE YOL GÖSTERMİYOR”

Sokakta kaldıklarını, yağmur ve karın altında çocuklarıyla birlikte yaşam savaşı verdiklerini anlatan bir kadın depremzede ise “Belediyeyi arıyoruz, diğer kurumları arıyoruz kimse bize bir yol göstermiyor, illa birinin ölmesi mi gerekiyor?” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Bulvarı Sülün Apartmanı sakinleri de ağır hasar gören evlerinden taşınmalarına izin verildiğini, bu süreçte sadece Niğde Belediyesi’nden asansör hizmeti aldıklarını, bunun dışında hiçbir kurum ve kişinin kendilerine bir yardım elini uzatmadığını ifade etti.

“KALORİFER PETEĞİNİ SATARAK NAKLİYE ÜCRETİNİ ÖDEYECEĞİM”

Bir an önce Niğde’nin de afet bölgesine dahil edilmesini isteyen başka bir depremzede ise “Eşten, dosttan borç para bulup taşınma işlemlerini yaptırıyoruz. Taşıma ücretini kalorifer peteğini satarak ödeyeceğiz. Devletin hiçbir imkanından faydalanamadık” diye konuştu.

“RANT PEŞİNDE KOŞANLAR NİĞDE’Yİ BU HALE GETİRDİ”

Kahramanmaraş depremiyle Niğde’deki binaların bazılarının oturulmaz hale geldiğini anlatan bir kadın depremzede de “Alt zemin desteği düzgün olsaydı bu sıkıntılar yaşanmazdı. Biz de depremden etkilendik, neden kimse bizim durumumuzu sormuyor? Abimin evi yıkıldı, bir daha alamaz. İmar Bakanlığı’nın, devletin en üst kademelerinin Niğde’nin durumundan haberi olduğunu düşünmüyoruz. Kişisel rant peşinde koşanlar her yere ruhsat vererek Niğde’yi bu hale getirdiler. Niğde’nin afet bölgesi kapsamına alınmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“‘SİZİN HALİZİN NEDİR’ DİYE SORAN OLMADI”

Niğde’nin en ağır hasarının meydana geldiği Cumhuriyet Bulvarı’ndaki bazı dükkânların altına depolara geçmek için betonların kesilip merdiven konulduğu yönündeki iddialar olduğunu ileri süren başka bir depremzede ise “günlerdir buradayız, ‘sizin haliniz nedir’ diye yetkililerden soran olmadı. Biz de bu memleketin insanıyız. Ben 60 yaşındayım, 20 senedir oturduğu ev ağır hasar aldı. Hiç mi Niğde’nin bürokratı, insan sevgisi taşıyan bir yöneticisi yok? Biz burada çok perişan olduk” ifadelerini kullandı.

NİĞDE AFET BÖLGESİNE DAHİL EDİLMELİ

Gürer, depremlerin Niğde’yi de doğrudan etkilediğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Evleri hasar gören vatandaşlar doğal olarak taşınmaya başladı. Kendilerine bir yol yöntem de belirtilmiyor. Niğde mutlak surette afet bölgesi kapsamına alınmalıdır, Niğde Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilmelidir”

BİNALAR TEK TEK KONTROL EDİLMELİ

Niğde’nin önemli bir bölümünün yeniden kontrol edilmesi gerektiğine değinen Gürer, şunları söyledi:

“Deprem sonrası Niğde Valisi ve Belediye Başkanı ile görüştüm. AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bölgede incelemeleri sürdürüyor. Ağır hasarlı ve orta hasarlı yapılar belirleniyor. Niğde Valisi Osmaniye’de koordinatör vali olarak görev yapıyor. Bölgede yaşanan büyük depremlerin önemli yansıması var. Biz de deprem bölgesinde günlerdir vatandaşlarımızın yanında olduk.

Niğde ilimiz ilk anda yaşanan büyük afet nedeni ile doğal olarak gözden ırak kaldı. Geçen 17 gün sonunda mağdur olan vatandaşlarımız bizim de yaşadığımız sorunlar görülsün ve çözüm getirilsin istiyorlar. Mutlak surette kapsamlı olarak ciddi bir şekilde kontrollerinin yapılması gerekiyor. Niğde’de depremden büyük zararlar almaktan kıl payı kurtuldu desek yeridir.

Çok sayıda ev hasarlı ve çok sayıda esnaf işyeri hasar aldığı için yıllardır kullandığı dükkânlarını boşaltmak zorunda kalmış durumdalar. Gördüğüm binalarda kirişler kırılmak üzere. Birden çok yapının yıkılması gerekiyor.

Kira yardımı sağlanıp mağdur olanların desteklenmesi zorunludur. Doğrudan etkilenen esnafın borçları ertelenmelidir. Vatandaş hasarlı evini zor koşullarda almıştı. Şimdi evlerini terk etmek zorunda kalıyorlar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Çaresizler. Devlet elini uzatsın istiyor ve bekliyorlar.”