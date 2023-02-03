Nihat Kahveci Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Oralet içiyorlar sanki!

Fenerbahçe, Süper Lig’in 22. haftasında Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı. 1-1’lik skorla biten maçı eski futbolcu Nihat kahveci, TRT Spor’da değerlendird

İşte Nihat Kahveci’nin değerlendirmeleri…

“İYİ Kİ HAFTANIN SON MAÇIYDI”

“Öncelikle haftanın son maçını izledik. İyi ki haftanın ilk maçı değildi. Adana Demir’in pozisyonları, Fenerbahçe’nin pozisyonları. Penaltılar, verilmeyenler. Kaçan goller, direkten dönenler. İki takımın rakip kalelere çabuk gittikleri. Hakem kararları derken ben bundan daha çok yorulduğum bir maç daha görmemiştim.”

“KONUŞMALARI DİNLEYİNCE OFSAYTIMSI ÇIKTI”

“Mert pozisyonunu daha net izlemek istiyorum. Kurallar geçerli oluyor, ele çarpma sürtünme varsa iptal ediyorlar. VAR kararı verdi dediler ama öyle bir ortam var ki konuşmaları dinledik ofsaytımsılar çıktı.”

“3-5 DAKİKA BEKLEYELİM DE NET GÖRELİM”

“Oturmuşlar oralet içiyorlar kahvede sanki. Ekranda da net göremeyince insanlar hakem gelsin izlesin istiyor. 3 dakikaysa 5 dakikaysa neyse bekleyip onu net gösterin istiyor.”

“KAMUOYU VİCDANI DÜŞÜNÜLMELİ”

“VAR kayıtları yayınlandı mı, doğru muydu? Beşiktaş maçı yanlıştı, Galatasaray maçı doğruydu. Kural ne diyordu, konuşma yayınlamak yasak. Yayınlandı işte. Kamuoyu vicdanı düşünülmeli bu gibi durumlarda. İnsanlar netlik istiyor”

“SÜRTTÜYSE İPTAL AMA KONU O DEĞİL”

“Mert Hakan’ın eline sürttüyse iptal edin diyor kural ama ben başka bir şey söylüyorum. Beşiktaş – Karagümrük maçında penaltı var mı yok mu diye hakem VAR’a gitsin dedi herkes. VAR’da ofsayt kararı çıktı.

“GÜVEN ORTAMI YOK”

“Güven ortamı yok. İnsanların vicdanını rahatlatmak için bir şeyler yapın. Kamuoyu bu pozisyonlardan dolayı çok rahatsız”