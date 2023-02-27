Nihat Kahveci, Şenol Güneş’i eleştirdi: Valerien Ismael’i anlayamadık

Beşiktaş’ın Antalyaspor’la golsüz berabere kaldığı maçın ardından Nihat Kahveci değerlendirmelerde bulundu. Siyah-beyazlıların eski futbolcusu, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in de başarısız tabloda payının olduğunu dile getirdi.

“SEYİRCİNİN ÇEBİ’YE İSTİFA DEMESİ NORMAL”

Beşiktaş taraftarlarının maçın son dakikalarında Ahmet Nur Çebi ve kurmaylarını istifaya davet etmesinin doğal olduğunu belirten Nihat Kahveci, “Seyircilerin ‘istifa’ demesi gayet normal. Kupadan elendin, şampiyonluk çok zor gözüküyor. Ancak bir sonraki maçta seyirci saygıdan çıkıp güzel futbol oynamanız gerekiyor” dedi.

“İZİN VERMEMELİSİNİZ”

Beşiktaş’ın Avrupa kupaları için mücadele etmekten vazgeçmemesi gerektiğini dile getiren Nihat Kahveci, “Beşiktaş’ın ‘zaten şampiyonluk gitti’ diye rehavete kapılmaması gerekiyor. İkincilik, üçüncülük çok önemli. Bu sezon Avrupa’ya gidemeyen bir Beşiktaş var. Gelecek sezon da bunun olmasına izin vermemelisiniz. Beşiktaş’ın Avrupa’ya gidemediği çok fazla sezon yoktur” açıklamasını yaptı.

“BEŞİKTAŞ TARAFTARINI ÜZDÜ”

Beşiktaş taraftarlarının oyuncakları sahaya fırlattığı anlar hakkında konuşan eski futbolcu, “Beşiktaş, taraftarlarını bugün üzdü ama taraftarlar bütün Türkiye’nin tüylerini diken diken etti. Futbolun içinde böyle şeyler olması güzel. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Türk halkının bu tutumu karşısında Türk olduğum için gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

“BAŞARISIZLIKTA GÜNEŞ’İN PAYI VAR”

Beşiktaş’ın başarısız tablosunda Şenol Güneş’in de katkısının olduğunu belirten Nihat Kahveci, “Başarı durumunda nasıl futbolcudan çaycıya herkesin katkısı oluyorsa, bu başarısızlıkta Şenol Güneş’in biraz katkısı var. Son 2-3 sezonda Ahmet Nur Çebi çok iyi oyuncular aldı. Biraz oyuncuları da konuşmamız lazım. Dele Alli gibi bir oyuncu oynayamıyor mesela” açıklamasını yaptı.

“VALERIEN ‘DİSİPLİN’ DİYORDU”

Valerien Ismael’in Beşiktaş’tan ayrıldığı dönemde verdiği mesajları anlayamadıklarını vurgulayan Nihat Kahveci, “Valerien Ismael bazı mesajlar vermişti. Biz onları anlayamadık zamanında. ‘Disiplin’ diyordu hoca. Şampiyon olman için gereken puan ortalaması 2.2 falandır. O ortalama da yok Şenol hocada” dedi.