Nihat Kahveci’den Beşiktaş-Ankaragücü maçı değerlendirmesi! Yeni transfere büyük övgü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 24’üncü haftasında Adana Demirspor’u 2-1 yenerek 3 haftalık galibiyet hasretini noktaladı. Siyah-beyazlıların galibiyetini eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci değerlendirdi.

Beşiktaş – Ankaragücü maçının temposundan bahsederek sözlerine başlayan Nihat Kahveci, “150 dakika oynansa sıkılmayacağımız bir maçtı iki takım adına da. Beşiktaş hep golü arayan taraftı, son 10 dakikada Ankaragücü 2-2’yi de bulabilirdi. Mert’in Emre’nin kafasını kurtarışı da muhteşemdi” dedi.

Beşiktaş kalecisi Mert Günok’un A Milli Futbol Takımı’na davet edilmesi gerektiğini belirten eski futbolcu, “Kuntz hoca da izledi bu maçı tribünde, sanırım Mert’i Milli Takım’ın kalesinde oynatacak gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ın yeni transferi Onur Bulut’un performansını yorumlayan Nihat Kahveci, “Onur zaten beğendiğimiz bir oyuncuydu. İçeriye girmeleri, Redmond’la anlaşmaları, Cenk’e kestikleri toplarla Beşiktaş’a faydalı olacağını kanıtladı. Beşiktaş’a gelip ayakları titreyebilirdi ama Onur bunu hiç yaşamadı. Onur’u daha rahat değerlendirebiliyoruz, Coley için bir şey diyemiyoruz. Omar’ın fiziği çok iyi görünüyor, bu maçta da kötü görüntü vermedi. Rosier kötüyken bile oynamıştı, iyi olduğu zaman ligin en iyisi diyebiliriz. Artık Onur tehdidi var” diye konuştu.

Beşiktaş’ın Ankaragücü karşısında 5 ya da 6 gol bulabileceğini savunan eski futbolcu, “Ben bu kadar seyircinin stada gideceğini düşünmezdim ama stattaki doluluk oranı çok iyiydi. Büyük takımlar hedefsiz kalmaz. 5-6 gol de olurdu. Ankaragücü de 2-3 golü bulabilirdi ama izleyenler bu maçtan çok keyif aldı” yorumunda bulundu.

Beşiktaş’ın sonuna kadar bu tempoda devam etmesi gerektiğini vurgulayan Nihat Kahveci, “Bu performans madem çıkıyordu neden bu zamana kadar çıkmadı diyebilirler, doğru. İkinci olabiliyorsa ikinci olmalı Beşiktaş. Sonuna kadar götürmesi lazım. Oynanan maçlarda taraftara saygı duyarak oynaması lazım. Diğer rakipleri de Beşiktaş’ın kaybetmesini bekleyecek. Fenerbahçe 51, Beşiktaş 43 puanda. İkincilik bile zor görünüyor ama büyük takımlar hedefi koyup ona uygun ilerlemesi gerekiyor. Beşiktaş’ta bugün bunu görmek taraftarı etkilemiştir. Özgüven kazanarak yeni sezona da hazırlanırsın. Hoca da bu zamanki performansları değerlendirir” diye konuştu.

Beşiktaş’ın forveti Cenk Tosun’un maç boyunca Gökhan Akkan’a takılması hakkında espirili bir yaklaşımda bulunan Nihat Kahveci, “Cenk’in soyadı Gökhan gibiydi, çok duyduk ikisinin adını. Cenk vurdu, Gökhan çıkardı resmen. Gökhan takımının daha fazla gol yemesini engelledi” dedi.

Beşiktaş’ta Nathan Redmond ve Salih Uçan’ın performansını beğendiğini dile getiren Nihat Kahveci, “Şenol hoca zamanının en iyi oyununu gördük diyebiliriz. Redmond, işin sonunu getirebilse acayip işler çıkacak. Sahanın en iyilerinden biriydi. Salih ceza sahasına girmenin hediyesini aldı” açıklamasını yaptı.

Taraftarların yarattığı atmosfer hakkında da konuşan eski futbolcu şu ifadeleri kullandı:

“Ben İnönü Stadı’nın atmosferini biliyorum, bugün öyle bir atmosfer gördüm. Pas trafiği, attığın şutlar, coşkulu oyun taraftarı içine alır ve bugün de öyle oldu.”

Siyah-beyazlılarda Amir Hadziahmetovic ve Alexandru Maxim’in performansını da değerlendiren Nihat Kahveci, “Hadziahmetovic 6 numara pozisyonunda oynayarak pozisyonunun gereğini yaptı. 10 üzerinden 8’lik her maç oynuyor bu maçta da o görüntüyü verdi. Beşiktaş’ın istediği orta saha kurgusunu tamamladı. Salih çıktıktan sonra Maxim’in girmesini, Hadziahmetovic, Gedson ve Maxim’i aynı anda izlemek isterdim. Tayfur’dan önce Maxim’in oynamasını beklerdim. Bugün ilk 11 bile olabilirdi” diye konuştu.