Nihat Kahveci’den Beşiktaş-Giresunspor maçı yorumu: Galatasaray’ı bekleyen tehlike

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig’in 28. haftasında Hakan Keleş’in yönetimindeki Giresunspor ile kozlarını paylaştı. Vodafone Park’ta oynanan maçı Beşiktaş 3-1 kazandı. Bu sonuçla siyah-beyazlı ekibin galibiyet serisi 5 maça çıktı. Oynanan karşılaşmanın ardından eski futbolcu Nihat Kahveci, müsabakayı TRT Spor’da değerlendirdi ve Beşiktaş hakkında dikkat çeken sözler kullandı.

Beşiktaş’ın fikstürünü değerlendiren Nihat Kahveci, “Beşiktaş’ın fikstürüne bakıyoruz, Galatasaray maçına kadar 9 puan toplayabilir. İç sahada da Galatasaray’a karşı bir üstünlüğü var Beşiktaş’ın. İş bambaşka bir yere dönebilir” dedi.

Ghezzal hakkında konuşan Kahveci, “Matematiksel olarak her şey olabilir bu ligde. Aboubakar maçta yok diyoruz 2 gol, Ghezzal hazır değil diyoruz 1 direk 1 asist, Beşiktaş iyi olduğunda neler göreceğiz acaba?” ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı ekibin kolej takım havası verdiğini dile getiren eski futbolcu, “Beşiktaş’ın artık alternatifli bir kadrosu var. Gaziantep’in beyni Maxim var, ‘112 Necip’ var nereye koysa oynuyor, Tayfur var joker gibi, Rosier var daha. Beşiktaş’ta bir kolej takımı havası görüyoruz. Bu hava görüldüğünde Beşiktaş rakiplerine her zaman tehdit yaratmıştır” sözlerini kullandı.

Trabzonspor maçının sezonunu belirleyeceğini söyleyen Nihat Kahveci, “Beşiktaş’ta herkes mutlu, oynayan da oynamayan da. Bunu Şenol Güneş oluşturdu. Trabzonspor maçı Beşiktaş’ın sezonunu belirleyecek. Trabzonspor bu sezon hiçbir yerde yok ama oyuncular böyle maçları dört gözle bekler. Beşiktaş, Trabzon’da da Kadıköy’deki gibi oynarsa bizi çok keyifli bir maç bekliyor” dedi.

Aboubakar’ın pozisyonu hakkında konuşan, “Aboubakar’ın yaptığı hareketi uzaktan izlediğimde ve hakeme yaptığı özür dileme hareketinden anladığım kadarıyla net kırmızı kart” açıklamalarında bulundu.