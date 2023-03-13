Nihat Kahveci’den Beşiktaşlı yıldıza eleştiri: Beni hiç heyecanlandırmıyor

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş, Başakşehir’e konuk oldu. Heyecan dolu maçı siyah-beyazlılar, Vincent Aboubakar ve Arthur Masuaku’nun golleriyle 2-0 kazandı. Müsabaka sonrası eski futbolcu Nihat Kahveci, maçı TRT Spor’da değerlendirdi.

Beşiktaş hakkında yorum yapan Nihat Kahveci, “Şampiyonluk yarışından kopan Beşiktaş, Ankaragücü maçıyla start verdi. Şampiyon olamasa da yarış devam eder. Avrupa’ya gitmek için 2. olman üst sıralarda bitirmen gerekir” dedi.

Oynanan maçı yorumlayan Kahveci, “Ankaragücü maçında özellikle 45 dakika en iyi futbolu oynadı. Bugün oyun olarak istediğini sahaya yansıtamadı ama skoru almayı bildi. 90. dakikada 3 tane net pozisyon buldu. 3,4-0’ı bulabilirdi” ifadelerini kullandı.

Aboubakar’ın attığı golü değerlendiren eski futbolcu, “Aboubakar’ın 3. Beşiktaş dönemi oldu. İlk geldiğinde hafif kilou gibiydi. Bir maçta koşamıyor, patlayamıyor görüntüsünden bambaşka bir şeye büründü. Top kontrolü, patlaması, tekniği, koordinasyonu ve bitiriciliği… Muhteşem bir gol attı. Cenk gol atma işini Aboubakar’a devretti” sözlerini kullandı.

Yeni transfer Maxim hakkında konuşan Nihat Kahveci, “Beşiktaş taraftarı bence Maxim’i daha fazla görmek istiyor. Masuaku savunma anlamında sıkıntılı da olsa top ayağına lokum gibi yakışan bir sol bek. Bu maç attığı golle de bunu gösterdi. Salih Uçan günü iyilerinden biriydi” dedi.

Mert Günok’un müthiş işler yaptığını söyleyen Kahveci, “Mert Günok müthiş işler yaptı. Ermenistan maçı için onu yazdık. Bakalım Kuntz hoca bir sürpriz yapıp başka birini yazacak mı? Onu da merakla bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Her maçın önemli olduğunu dile getiren eski futbolcu ,”Büyük takım böyle olur. Her maç önemlidir. Diğer Tarafta bir Başakşehir var. Öyle ya da böyle şampiyon oldu ve adını Türk futbol tarihine yazdırdı. Şampiyonluk yolundaki rakiplerine bakıyorsun hiçbir büyük takıma gol atamadı. Emre Belözoğlu bu durumdan rahatsızdır kesinlikle” açıklamalarında bulundu.

Volkan Babacan’ın hatası olduğunu ifade eden Nihat Kahveci, “Başakşehir’deki en büyük sıkıntı geri 4’lü ve maalesef Milli Takım’da da oynayan Volkan Babacan… Mağlubiyet buna yazar…” dedi.

Bir oyuncunun kendisini heyecanlandırmadığını dile getiren Nihat Kahveci, “Beşiktaş’ta bir oyuncu var. Beni hiç heyecanlandırmıyor. Topu iyi kontrol ediyorsun. Hızlısın da ama bir tane ya gol at ya da asist yap. Her vurduğun top tribünlerde. Bu kadar kaliteli olup bu kadar az nasıl heyecanlandırır insanları bilmiyorum” sözlerini kullandı.

Aboubakar’ın bireysel çalıştığını söyleyen eski futbolcu, “Aboubakar’ın bireysel olarak net bir şekilde çalıştığı belli. Belçika’dan yanılmıyorsam hoca getirdi” açıklamalardında bulundu.

Beşiktaş’ın ligin kaderini belirleyeceğini ifade eden Kahveci, “Beşiktaş kazandığı için belki yeniden ligden çekilen takımlar için puanların silinmesi, play-off gündeme gelebilir. Ben pek de olacağını düşünmüyorum bunun. Beşiktaş öyle ya da böyle kazanmayı biliyor. Beşiktaş ligin kaderini belirleyecek bir takım. İçeride Galatasaray ile oynayacak. Deplasmanda da Fenerbahçe ile oynayacak. Beşiktaş’a karşı oynamak kolay olmayacak. Yeni transferlerle Fenerbahçe ve Galatasaray’ı yenerse hiç şaşırmam. Bu arada Tayyip Talha’ya da geçmiş olsun diyorum. Umarım ciddi bir durumu yoktur” dedi.