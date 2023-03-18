Nihat Kahveci’den çarpıcı Galatasaray yorumu ‘Sevilla mağlubiyetini unutturdu’

Süper Lig’in 26’ncı haftasında Galatasaray’ın Konyaspor’a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmayı Nihat Kahveci değerlendirdi. Sarı-kırmızılıların puansız geçtiği haftanın ardından Nihat Kahveci’nin yaptığı yorumlar dikkat çekti. Eski futbolcu, Galatasaray’ın mağlubiyetinin etkilerini yorumladı.

“İLKLER YAŞANDI”

Karşılaşmanın oldukça keyifli geçtiğini belirten Nihat Kahveci, “Çok keyifli bir maç oldu. İlklerin yaşandığı bir gece oldu. Konyaspor adına olumlu ilklerin, Galatasaray adına da olumsuz ilklerin… Konyaspor 2023’teki ilk galibiyetini aldı. Yeni teknik direktörleri ile ilk galibiyetini aldı. Oğulcan da ilk golünü attı” dedi.

“SEVILLA MAĞLUBİYETİNİ UNUTTURDU”

Sarı-kırmızılıların mağlubiyetinin ardından bambaşka bir lig başlayacağını vurgulayan Nihat Kahveci, “Galatasaray ise 17 maç sonra ilk resmi maçta yenildi. İlk defa da öne geçtiği bir maçı kaybetti. Galatasaray bugün Fenerbahçe’nin Sevilla’ya elenmesini unutturdu. Şu an bambaşka bir lig başlıyor” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın Konyaspor deplasmanında her zaman zorlandığını ifade eden Nihat Kahveci, “Galatasaray, Konyaspor deplasmanında her zaman zorlanmıştır. Galatasaray’ın burada 3 puan bırakması Fenerbahçelilere Sevilla mağlubiyetini unutturdu” açıklamasını yaptı.

“ÖNEMLİ FAKTÜR NELSSON”

Victor Nelsson faktöründen bahseden Nihat Kahveci şu ifadeleri kullandı: “İki takım da açık futbol oynattı ve benim çok hoşuma gitti. Konyaspor son dakikada bir gol daha kaçırdı onu da atsa fişi çekerdi. Buradaki en önemli faktör Nelsson… Nelsson, yanındaki Marcao’yu Sevilla’ya transfer ettirdi. Abdülkerim’in hatalarını kapattı. Kaan kötü oynadı diyemem, yıllardır Galatasaray’da oynuyormuş gibiydi. Sadece orta sahanın defansa yardıma gelmemesinden dolayı ciddi pozisyon buldu Konyaspor.”

Galatasaray’ın beklenmedik bir mağlubiyet aldığını belirten Nihat Kahveci, “Galatasaray taraftarı beklemediği bir yenilgiyle karşılaştı ama o kadar da karamsar olmaya gerek yok. 14’te 14 unutulmayacak bir seri. Uzun bir ara verdi. Kasımpaşa maçında beklenen futbol yoktu. Bugün de beklenen futbolu görmedik” dedi.

“MERTENS’İN EKSİKLİĞİ”

Sarı-kırmızılılarda Mertens’in forma giymemesinin etkisini hissettirdiğini vurgulayan eski futbolcu, “Mertens beyin… Gol atar, atmaz sorun değil. Sağında solunda kim varsa hepsinin performansını artıran bir oyuncu. Kasımpaşa maçında da hissetti, Konya’da da. Rashica ve Kerem iyiydi. Boey, eski Boey değildi” açıklamasını yaptı.

“LİG YENİDEN BAŞLAR”

Sarı-kırmızılılarda oyuna sonradan giren oyuncuların istenen etkiyi veremediğini dile getiren Nihat Kahveci, “Oyuna giren oyunculardan gerekli katkıyı alamadı. Icardi, Kasımpaşa da dahil bir koordinasyon eksikliği vardı. Kendine olan güveni gitmiş gibi duruyor. Daha zor pozisyonda daha iyi vuruş yapan Icardi, bu maç yapamadı. Konyaspor bu galibiyetle tarihe geçti. Ben Konyaspor’un oyuncusu olsam en konsantre olacağım maç bu olurdu. Kazandığın an tarihe geçeceksin. Öyle de oldu. Fenerbahçe eğer Alanyaspor’u mağlup ederse işte o zaman ligde işler değişir” yorumunu yaptı.