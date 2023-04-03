Nihat Kahveci’den derbi yorumu! ‘Destan yazdılar’

Beşiktaş, Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Kritik maçı konuk ekip Beşiktaş, 10 kişi kalmasına rağmen rakibini 4-2 yenerek tarihi bir zafere imza attı. Maçın ardından eski futbolcu Nihat Kahveci, oynanan müsabakayı TRT Spor’da yorumladı.

Oynanan maçın unutulmaz olduğunu dile getiren Nihat Kahveci,”0-0 olursa yayına çıkmam dedim. Neden dedim, sahada gereken yapıldığında, muhteşem goller, pozisyonlar, atılan goller, oyuna hamleler… Ben bir futbolsever olarak inanılmaz bir derbi izledim. Derbi de böyle olmalı. Unutulmaz olmalı. Bu maç da unutulmazlar arasına girdi” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ın Kadıköy’de 10 kişi kalmasını değerlendiren Kahveci, “Beşiktaş, Kadıköy’de 10 kişi kaldığında bir şeyler oluyor. Daha tehlikeli bir hale evriliyor. Maçta inanılmaz bölümler var. Penaltı, Valencia penaltı kaçırıyor. 58’de Cenk gol atıyor, 62’de yine atıyor. 11 dakikada maç bambaşka bir şeye evrildi “dedi.

TEBRİK ETTİ

Tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş hakkında konuşan eski futbolcu, “Şenol Hoca’yı da tebrik etmem lazım devre arasındaki hamleleriyle. Maksim ve Redmond hamlesi. Redmond ile ilgili burada yoruldum. Başlangıç süper, gelişme süper, sonucu yapamıyor, yapsan burada işin olmayabilir dedim. İstanbulspor maçı muhteşem gol. Bugün 1 gol, 3 asist. Aboubakar da kötü oynarken, 90+’da gitti golünü attı. O pası da Redmond attı” sözlerini kullandı.

ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Beşiktaş’ın performansını değerlendiren Nihat Kahveci, “Cenk Tosun, çok belki konuşulmaz ama Salih performansı, Mert’in en kritik anlardaki kurtarışları… 112 Necip’in hamle olabilir dedim, 1-2 tane kritik müdahalesi… Beşiktaş’ı tebrik etmekten başka hiçbir şey diyemeyiz. Kadıköy’e geliyor, 4 tane gol atıyor, bu 4 golü 10 kişi atıyor. 90+’da bile gol atıyor” açıklamalarında bulundu.

‘FENERBAHÇE TARAFTARI HAKKINI VERDİ’

Fenerbahçe tribününü tebrik eden Kahveci, “Fenerbahçe taraftarı, “Ali Koç istifa”, Jesus’a tepkiler, oyunculara tepkiler ama şu anlamda tebrik ediyorum; Cenk’i alkışlıyor, Aboubakar’ın golünü alkışlıyor. Bu da özlediğimiz bir detay. Taraftar da güzel futbol oynayana hak edeni veriyor. Fenerbahçeli taraftarlar alkışlarken, aklımız El Clasico’ya, Ronaldinho’nun muhteşem performansından sonra stadın alkışladığı anları yaşadık. Futbolda taraftar iyi oynayana hakkını veriyor rakip takım da olsa. Bugün Fenerbahçe taraftarı da Beşiktaş oyununa gereken hakkı verdi” dedi.

Maçı değerlendiren eski futbolcu, “Maçın 50. dakikasına kadar olan bölümde gündem bambaşkaydı. Penaltı mı, değil mi, tartışılırken, bence o gündem de birden değişti. Gollerin konuşulacağı, pozisyonların konuşulduğu duruma geldi” sözlerini sarf etti.

‘DESTAN YAZDI’

Beşiktaş’ın galibiyetinin unutulmaz olduğunu söyleyen Nihat Kahveci, “Beşiktaş tabiri caize son yıllarda unutulmayacak en önemli destanlardan birini yazdı. Beşiktaşlı taraftarlar, şu an, “Daha önce bu takviyeleri yapsak” diye düşünüyordur. Beşiktaş ben iyi takımım imzasını attı. Beşiktaşlı taraftarlar inanılmaz gururludur. 2005 yılı 4-3, 2020 4-3, 2023 yılı 4-2, 4’er 4’er atıyor Kadıköy’de ve 10 kişiyle atıyor. Bunu başaran tarihte bir takım var mı, bilmiyorum” ifadelerini kullandı.