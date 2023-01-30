Nihat Kahveci’den Fenerbahçe yönetimine Enner Valencia çağrısı

Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa engelini 5-1’lik skorla aştı, lider Galatasaray’ı takibini sürdürdü. Sarı-lacivertli takımın farklı galibiyete götüren gollerini Enner Valencia (4) ve Michy Batshuayi attı. Konuk takımın tek sayısı ise Mamadou Fall’dan geldi.
Eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, 90 dakikanın ardından Fenerbahçe yönetimine çağrıda bulundu. İşte Kahveci’nin o sözleri…
VALENCIA TARİHE GEÇTİ
“1 gol atarsın överiz, 2 atarsın, 3 atarsın överiz ama 4 gol atarsan tarihe geçersin. Valencia da tarihe geçti. Jesus’un bugün akıllı hamleleri vardı. Maçı yaşadığını gördük. Son dönemde o eski enerjisi yoktu, bugün o eski enerjisini gördük. Golden önce taçı hızlı kullandırttı, penaltıdan önce Batshuayi’ye bağırıp Valencia’nın atmasını sağladı, Valencia ile Ferdi’yi alkışlattı. Hep maçın içindeydi bugün.”
“Fenerbahçe yönetiminin yerinde olsam maç biter bitmez Valencia’nın yanına elimde sözleşmeyle gider, fiyat bölümüne de istediğini yazdırtırım”