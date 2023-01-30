Nihat Kahveci’den Fenerbahçe yönetimine Enner Valencia çağrısı

VALENCIA TARİHE GEÇTİ

“1 gol atarsın överiz, 2 atarsın, 3 atarsın överiz ama 4 gol atarsan tarihe geçersin. Valencia da tarihe geçti. Jesus’un bugün akıllı hamleleri vardı. Maçı yaşadığını gördük. Son dönemde o eski enerjisi yoktu, bugün o eski enerjisini gördük. Golden önce taçı hızlı kullandırttı, penaltıdan önce Batshuayi’ye bağırıp Valencia’nın atmasını sağladı, Valencia ile Ferdi’yi alkışlattı. Hep maçın içindeydi bugün.”