Nihat Kahveci’den İrfan Can Kahveci yorumu: Her maç böyle oynasa…

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig’in 29. haftasında MKE Ankaragücü’nü sahasında konuk etti. Ülker Stadyumu’nda oynanan müsabakayı Fenerbahçe 1-0’dan geri gelerek 2-1’lik skorla kazandı. Eski futbolcu Nihat Kahveci, oynanan müsabakayı TRT Spor’da değerlendirdi ve İrfan Can Kahveci hakkında dikkat çekici kelimeler kullandı.

‘OYUN GÜCÜ YOK’

Maçı değerlendiren Nihat Kahveci, “Bir gün inşallah hakem konuşmadığımız bir maç geçiririz. Bu maç da enteresan maç oldu. Kağıt üzerinde Fenerbahçe rahat kazanır dersin ama son günlerde rahat kazanamıyor çünkü oyun gücü yok. Szalai’yle Zajc’la son maçta kazanmışlardı burada da aynısını gördük” dedi.

Arda Güler hakkında konuşan Kahveci, “İlk yarıda Arda’nın performansıyla oynayamayacağı dünyada takım yok. Arda bir pozisyonda üç kişiyi önünde düşürüp golü de atabilseydi en elit takımlara servis et yani” ifadelerini kullandı.

‘VAR’SIZ MAÇ İZLİYORUZ’

VAR kararlarını hakkında konuşan eski futbolcu, “Fenerbahçe öyle ya da böyle gol olacak sinyalini verdi. Öncesinde İrfan Can’ın çıkardığı inanılmaz bir pozisyon var. VAR’sız maç izliyoruz, öncesinde ofsayt olabilirdi. VAR olmadığı için alıştık artık” sözlerini kullandı.

Crespo’nun Fenerbahçe’yi ipten aldığını söyleyen Nihat Kahveci, “Kızıyorlar, ıslıklıyorlar maçtan sonra inanılmaz mutluluk yaşıyorlar. Sonra da maç bittikten sonra bu oyunla şampiyon olabilir miyiz bu oyunla diyorlar. Ankaragücü gol atınca Galatasaraylılar sevindi şampiyon oluyor muyuz diye, sonra Crespo durun dedi ve golü geldi, Fenerbahçe’yi ipten aldı” dedi.

JESUS’A UYARI

Jesus ve Ali Koç hakkında konuşan Kahveci, “Jesus sen merak etme, Başkan Ali Koç Fenerbahçe’nin başında kalacak, sen oralara girme. Jesus’un kalması neden kişilere bağlı. Önemli olan camia deriz hep. Fenerbahçeli taraftarlar şuna dikkat etsin, sezon sonunda şampiyonluk gelmediğinde tek suçlu taraftar olacak onun temelleri atılıyor. Diyecekler ki, 15-20 kişi ıslıkladı takımın morali bozuldu” ifadelerini kullandı.

İRFAN CAN KAHVECİ SÖZLERİ

İrfan Can Kahveci’nin performansını değerlendiren eski futbolcu, “İrfan Can neden ıslıklanıyor, bekleneni yapamıyor diye. İrfan Can önce pas hatası yaptı, sonra gole katkı verdi taraftar da alkışladı.

Bunu istiyor taraftar. Neden taraftara atıyorsunuz ki konuyu. İkinci yarıda oyuna giren İrfan Can her maç böyle oynasa yuhlanır mı? Neden yuhlansın. Taşları diziyorlar, maçın içindeyken yuhluyor taraftar, taraftar bizim kadar inanmıyor diyecekler. Taraftar görsün bunları.” sözlerini sarf etti.