Nihat Kahveci’den Nicolo Zaniolo çıkışı! “Komşusunun çağırdığı halı saha maçında bile…”

Galatasaray, Süper Lig’in 25. haftasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı. Müsabakayı ev sahibi ekip Galatasaray, Nicolo Zaniolo’nun golüyle 1-0 kazandı. Karşılaşma sonrası eski futbolcu Nihat Kahveci, maçı TRT Spor’da değerlendirdi. Öte yandan Kahveci, sarı-kırmızılıların yeni transferi Nicolo Zaniolo hakkında dikkat çeken sözler kullandı.

VE TARAFTARLA BULUŞTU

Depremle ilgili hassasiyeti ve hazırlık maçlarında sergilediği performansla kısa süre içerisinde Galatasaraylı taraftarların sevgilisi haline gelen Zaniolo, ilk resmi maçına çıktı ve Galatasaray’ın Süper Lig’in 25. haftasında Kasımpaşa’yı konuk ettiği karşılaşmanın 46. dakikasında oyuna dahil oldu.

MUHAMMED EMİN ÖZKAN ANONSU

57. dakikada topla buluşan Nicolo Zaniolo, Milot Rashica’yı gördü. Sonrasında Kosovalı oyuncunun pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Nicolo Zaniolo, karşı karşıya pozisyonda net bir gol vuruşuyla öne geçirdi. Yıldız solağın golü sonrası, depremde hayatını kaybeden Muhammed Emin Özkan’ın ismi anons edildi.

SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRDI

Yaptığı klas gol vuruşuyla sosyal medyayı ayağa kaldıran İtalyan yıldız, kısa süre içerisinde trend topic listesine girdi. Sarı Kırmızılı taraftarlar, 23 yaşındaki oyuncuyla ilgili on binlerce övgü dolu tweet attı.

“GALATASARAY’I KİM DURDURACAK”

Muslera’nın sakatlığını değerlendiren Kahveci, “Muslera nasıl bir hücre yenilenmen var senin? Bu kadar çabuk geri dönülür mü ya? Oyuncunun kendisine ne kadar iyi baktığını yeniden görmüş olduk” sözlerini kullandı.

Galatasaray’ın performansı hakkında yorum yapan Nihat Kahveci, “Bugünün en önemli sorusu; Bu Galatasaray’ı kim durduracak? Ancak artık işleri daha zor çünkü her oyuncu artık Galatasaray’ı durduran isim olmak için daha fazla mücadele edecek” dedi.

“14’TE 14 KOLAY YAPILMIYOR”

Maçı değerlendiren Nihat Kahveci, “Kimsenin hoşuna giden bir maç olmadı ama önemli değil. Şu an 9 puanla öne geçtin, yeni transferin golü atmış… Bugün Galatasaray’ı izlerken sezon başını hatırladım. O zaman Gomis kahraman oluyordu, bugün Zaniolo oldu. 14’te 14 kolay yapılmıyor. Her maçta farklı bir kahraman çıkıyor. İyi oynarken de kötü oynarken de kazanmasını iyi biliyor Galatasaray” dedi.

“NOKTA ATIŞI TRANSFER”

Galatasaray’ın yeni transferi Zaniolo hakkında konuşan eski futbolcu, “Zaniolo, geldi idmanda gol attı, hazırlık maçlarında attı, bugün resmi maçta da attı… Oturduğu sitedeki komşusu halı saha maçına çağırdıysa orada da gol atmıştır. Nokta atışı transfer böyle bir şey işte. Bu biraz da haksız rekabettir. Her şeyi var oyuncunun, Roma nasıl bırakmış bu oyuncuyu gerçekten anlamadım” ifadelerini kullandı.