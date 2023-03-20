Nihat Kahveci’den Valencia için olay öneri!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, maçtan 3-1’lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşmaya attığı iki golle Enner Valencia damga vurdu. Maçın ardından eski futbolcu Nihat Kahveci, müsabakayı TRT Spor’da değerlendirdi. İşte haberin ayrıntıları…

VALENCIA TARİHE GEÇTİ

Mücadelede 2 golle yıldızlaşan Enver Valencia, bu sezon resmi müsabakalarda 29. golüne ulaştı ve Fenerbahçe tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcu oldu. Ekvadorlu golcü attığı gollerle birlikte, bir sezonda 28 gol atmayı başaran Alex de Sauza’yı geride bırakarak, tarihe geçmiş oldu. Brezilyalı yıldız, 28 gole ulaştığı 2010-2011 sezonunda attığı gollerle birlikte şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

FENERBAHÇE’DEN SERT AÇIKLAMA

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, sosyal medya hesabından ‘Sisteminize yazıklar olsun’ başlıklı paylaşımda bulundu.

Sarı-lacivertliler açıklamasında, “Sezonun 26. haftası itibarıyla ‘Bir daha olmaz’ dediğimiz her şeyin bıkmadan ve yılmadan daha da vahimini yaşatıyorsunuz, milyonların gözü önünde Fenerbahçe’yi doğruyorsunuz! Çizgileri belirsiz, kararları tanımsız her bir hamleniz ve adımınızla, verilen verilmeyen kartlarınızla, VAR’ınızla, hakeminizle görüyoruz ki Fenerbahçe’nin yakasını bırakmayacaksınız! Türk futbolunun içinde bulduğu bu sisteme ve bu rezalette payı olan herkese yazıklar olsun! Sisteminiz sizin olsun! Biz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz!” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY: LAFTA VAR, ORTADA YOK

Galatasaray Kulübü, Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından sosyal medya hesabından açıklama sert bir açıklama yaptı.

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Cuma akşamı Konya’da pozisyonun kahramanı olan rakip oyuncunun bile itiraf ettiği kırmızı kartın verilmemesi, bugün rakibimizden bir oyuncunun aynı müdahalesine kırmızı kart çıkmaması Milot Rashica’ya yapılan müdahaleyi görmeyen ve verilmeyen penaltı; Enner Valencia’ya yapılan müdahaleye devam kararı veren Mete Kalkavan’a ise VAR müdahalesiyle çalınan penaltı. Rakibimizin sosyal medya hesaplarından, ilk olarak devre arasında yapılan pişkince paylaşıma; ardından maç bittiğinde yüzleri kızarmadan tehdit diliyle yapılmış son paylaşıma ise söyleyeceğimiz tek bir söz var: ‘Yavuz hırsız ev sahibini bastırır!’ Ligi kendileri için dizayn etmek isteyenlere cevabımızı sahada vereceğiz!” denildi.

“ADRENALİN DOLU BİR MAÇ”

Alanyaspor – Fenerbahçe maçında konuşulacak çok konunun olduğunu ifade eden Kahveci, “Nereden başlayacağımı bilmediğim bir maç izledik. Atılan gol, sayılmayan gol, verilen kartlar, verilmeyen kartlar, verilen penaltılar, 1-0 mağlubiyetten dönüş, Jesus’un 11 tercihi… Konuş, konuş bitmeyecek bir maç izledik. Herkesi ilgilendiren 115 dakikalık adrenalin dolu bir maç.

“HEYKELİNİ DİKSİNLER”

Valencia’nın performansına değinen Nihat Kahveci, “Alex’ten sonra rekor kırdı. Bir sezonda toplamda 29 gol atarak Fenerbahçe tarihine geçti. En kritik maçta 2 gol attı, 2 net pozisyona girdi, 90+2’de defans yaptı ve ‘sahada lider benim’ dedi. Eğer sezon sonu Fenerbahçe şampiyon olursa Alex’in yanına heykelini diksinler.” ifadelerini kullandı.