Nijer'de askeri araca saldırı: 2 ölü, 1 kayıp

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Alaturka Online
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DAKAR (AA) – Nijer'in batısında, askeri araca düzenlenen saldırıda, 2 asker yaşamını yitirdi, 1 asker ise kayboldu.

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, askeri aracın, Mali sınırında yer alan Banibangou mevkisinde pusuya düşürüldüğü belirtildi.

Olayda 2 askerin yaşamını yitirdiği, 1 askerin de kaybolduğu kaydedildi.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

Tillaberi bölgesinde yer alan Banibangou, 2017'den beri birçok terör saldırısının hedefi oluyor.

Tekrar eden saldırılar nedeniyle Tillaberi'de olağanüstü hal uygulamasına geçilmişti.

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