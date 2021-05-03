Nijer'deki silahlı saldırıda 16 asker hayatını kaybetti

ABUJA (AA) – Nijer'in Mali sınırındaki Tahoua bölgesinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 16 asker yaşamını yitirdi.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Tahoua bölgesinde henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, askerlere saldırı düzenledi.
Saldırıda 16 asker hayatını kaybetti, 6 asker yaralandı ve bir asker kayboldu.
Nijer'in Tillaberi bölgesine 21 Mart'ta düzenlenen saldırıda 141 kişi, yine aynı bölgeye 15 Mart'ta düzenlenen saldırıda da 58 kişi hayatını kaybetmişti.
Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ'in saldırılarına maruz kalıyor.