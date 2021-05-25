Nijerya, Mali'de Geçiş Konseyi Başkanı N'Daw ve Başbakan Ouane'nin gözaltına alınmasını kınadı

ABUJA (AA) – Nijerya hükümeti, Mali'de Geçiş Konseyi Başkanı Bah N'Daw ve Başbakan Moctar Ouane'nin ordu tarafından gözaltına alınmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ferdinand Nwoye, yaptığı yazılı açıklamada, Mali'de N'Daw ve Ouane'nin gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Nijerya hükümetinin Mali'de yaşananları kınadığını belirten Nwoye, bu eylemin barış tesis etme çabalarına ve ülkedeki demokratik yönetimin geri dönüşüne zarar vereceğini kaydetti.

Nwoye, Geçiş Konseyi Başkanı N'Daw ve Başbakan Ouane'nin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulunarak, "Darbeyi düzenleyenler, bölgedeki paydaşların ve Mali'nin dostlarının, gözaltına alınan yetkililerin zorla istifalar da dahil olmak üzere herhangi bir zorlama eylemini reddettiği gerçeğinin farkında olmalı." ifadesini kullandı.

Mali'de dün, kabine değişikliğinin duyurulmasından kısa süre sonra, Geçiş Konseyi Başkanı ve Başbakan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili, ordu birliklerince gözaltına alınarak askeri cuntanın kalesi Kati askeri kampına götürülmüştü.

Geçiş Konseyinin Başkan Yardımcılığını yürüten Assimi Goita, bugün N'Daw'ı ve Ouane'yi görevden aldığını duyurmuştu.

Eski kabinede Adalet Bakanı olarak görev yapan Albay Sadio Camara ve Güvenlik Bakanı Albay Modibo Kone yeni kabineye alınmamıştı. İddialara göre ülkede 18 Ağustos 2020'deki askeri darbeyi Camara ve Kone düzenlemişti.

Mali'de 18 Ağustos 2020'de askeri darbe yapılmış, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonulmuş ve Geçiş Konseyi bünyesinde yeni hükümet kurulmuştu.