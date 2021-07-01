Nijerya, Sahra Altı Afrika'da en fazla okula gidemeyen çocuğa sahip

ABUJA (AA) – Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Sahra Altı Afrika'da en fazla okula gidemeyen çocuğa sahip olduğu bildirildi.

Eğitimden Sorumlu Devlet Bakanı Chukwuemeka Nwajiuba, katıldığı "Herkes İçin Daha İyi Eğitim Hizmeti Sunumu (BESDA)" başlıklı programda yaptığı açıklamada, Nijerya eğitim sistemini etkileyen mevcut zorluklardan bahsetti.

Nwajiuba, Sahra Altı Afrika'da en fazla okula gidemeyen çocuğun Nijerya'da bulunduğunu söyledi.

"Ülkede şu anda yetersiz sayıda kalifiye öğretmenimiz, finansmanımız, altyapı tesislerimiz ve kaynaklarımız var." diyen ​​​​​​​Nwajiuba, hükümetin BESDA programıyla ülkenin eğitim sorunlarını azaltmayı hedeflediğini ifade etti.

– Ülkede 13,2 milyon çocuk okula gidemiyor

Nijerya Eğitim Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde hazırlanan rapora göre, ülkede, Boko Haram saldırıları ve farklı nedenlerden ötürü 13,2 milyon çocuk okula gidemiyor.

Nijerya'da okula gidemeyen çocuklara yönelik yapılan çeşitli kampanyalara rağmen eğitim hakkından mahrum çocukların sayısı ise halen yüksek.