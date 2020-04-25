Nijerya ve Gana'daki Türk vatandaşları Türkiye'ye dönüş için yola çıktı

ABUJA (AA) – Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında sınırların kapatılmasının ardından Nijerya ile Gana'da kalan ve Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşları için özel uçak seferi düzenlendi.

Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak, başkent Abuja'daki havalimanından 90 yolcuyu aldıktan sonra Gana'nın başkenti Akra'ya diğer vatandaşları almak için hareket etti. Akra'dan yolcuları alacak uçak ardından Türkiye'ye hareket edecek.

Yurda dönenlerden Nurgül Başak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nijerya'da Kovid-19 testleri ve hastanenin yetersiz olduğunu düşünerek Türkiye'ye dönmeye karar aldığını belirtti.

Afrika'nın sıcak bölge olması ve virüsün etkili olmaması düşüncesiyle çocuklarıyla Nijerya'da kaldığını anlatan Başak, "Türkiye'den çocuklarımı buraya getirdim, onların burada daha güvenli ve rahat olacaklarını düşündüm. Ancak burada virüs hızla yayılmaya başlayınca yurda dönmeye karar aldım." dedi.

Başak, Kovid-19 ile mücadele konusunda Türkiye'ye daha çok güvendiğini ifade etti.

Nijerya'da 4 senedir bulunan Didem Bulduk ise salgın nedeniyle ciddi sorunlar yaşadığını altını çizerek, "Çocuklarım çok küçük. Buradaki hastaneler yetersiz olduğu ve ülkemdeki hastanelerin daha güvenli olduğunu bildiğim için yurda dönme karar aldık." diye konuştu.

Yolcular, sağlık kontrollerine tabi tutularak, 14 gün süreyle karantinaya alınacakları Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına götürülecek.