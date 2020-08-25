Nijerya'da 1,9 milyon kişi AIDS taşıyor

ABUJA (AA) – Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, 2 milyona yakın kişinin taşıyan Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) hastası olduğu bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Pediatrik Hemşire ve HIV/AIDS Danışmanı Roseline Solarin yaptığı açıklamada, ülke genelinde yaklaşık 1,9 milyon kişinin AIDS taşıdığını belirtti.

Solarin, bu kişilerin çoğunun 15 ila 49 yaşları arasında olduğunun altını çizerek Nijerya'nın dünyadaki en yüksek AIDS salgını vakası görülen ülke olmaya devam ettiğini dikkat çekti.

Ülkede virüsü taşıyanlara yapılan ayrımcılığın suç olarak sayılmasına rağmen ayrımcılığa devam edildiğine dikkati çeken Solarin, "Maalesef ülkenin her yerinde virüsü taşıyanlara ayrımcılık yapılıyor. Bu nedenle bu kişiler tedaviye gelmiyorlar ve virüsü yaymaya devam ediyorlar." dedi.

Solarin, AIDS ile mücadele için ebeveynlerin çocukları için önemli bir rol oynaması gerektiği çağrısında buldu.