Nijerya’da 25 katlı gökdelen çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Nijerya’nın Lagos kentinde inşaat halindeki 25 katlı bir gökdelen çöktü. Binada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtilirken yaklaşık 100 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Sozcu.com.tr

Nijerya’nın ticari başkenti olarak da bilinen Lagos’ta 25 katlı bir bina çöktü… İnşaat halinde olan binanın neden çöktüğüne dair henüz bir açıklama yapılmazken, yetkililer çok sayıda ölü, yaralı ve kayıp olduğunu bildirdi.

Yetkililer arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıklarken Reuters haber ajansına konuşan görgü tanıkları lüks konutta yaşanan olayda yaklaşık 100 kişinin beton altında kaldığını söyledi.

En az 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken Acil Durum Yetkilisi Olufemi Oke-Osanyintolu, “Şu an bütün görevlilerimiz arama-kurtarma çalışmalarında. Dört kişi kurtarıldı ve üç kişi de hafif yaralı olarak kurtarıldı” dedi.

Fourscore Homes isimli bir şirketin yaptığı gökdelende en ucuz ev 1.2 milyon dolara satılıyordu.

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