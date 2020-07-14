Nijerya'da 600 Boko Haram üyesi serbest bırakıldı

ABUJA (AA) – Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda pişman olan 600 terör örgütü Boko Haram üyesi serbest bırakıldı.



Operation Safe Corridor Sözcüsü Bamidele Shafa, basına yaptığı açıklamada, Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde yakalanan ve pişman olan 600 örgüt üyesinin rehabilitasyondaki tedavilerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldığını belirtti.



Shafa, serbest bırakılan eski teröristlerinin bir daha Boko Haram örgütüne katılmayacaklarına dair yemin ettiklerini duyurdu

Ülkede daha önce pişman olan 1400 eski Boko Haram üyelerinin serbest bırakıldığını anımsatan Shafa, şu anda 280 teröristin de rehabilitasyon merkezinde olduklarını söyledi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.



Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.