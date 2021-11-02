Nijerya’da çöken 21 katlı binada can kaybı yükseliyor

Nijerya’nın Lagos kentinde inşaat halindeyken çöken 21 katlı binada can kaybı 15’e yükseldi.

Nijerya’nın Lagos kentindeki Ikoyi bölgesinde dün inşaat halindeki 21 katlı bir bina çökmüş, binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı’nın (NEMA) Koordinatörü İbrahim Farinloye basına verdiği demeçte, binanın enkazından şu an kadar 15 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını ifade ederek, 9 kişinin ise enkazdan sağ olarak çıkarıldığını aktardı.

Farinloye, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, binanın neden çöktüğüne ilişkin soruşturmanın sürdüğünün açıkladı.

BİNA YAPISAL GEREKLİLİKLERİ KARŞILAMADIĞI İÇİN KAPATILMIŞ

Lagos Vali Yardımcısı Obafemi Hamzat yaptığı açıklamada, Lagos eyalet hükümetinin geçtiğimiz haziran ayında yapısal gereklilikleri karşılamadığı için binanın kapatıldığını ve inşaatın devam etmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasının istendiğini aktardı.

İnşaat sektöründeki düzenlemelerin yetersiz ve inşaat malzemelerinin genellikle standartların altında olduğu Afrika’nın en kalabalık ülkesinde bina çökmeleri sık görülüyor.

ENKAZ ALTINDA EN AZ 40 KİŞİNİN OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Hamzat, enkazda mahsur kalan kişi sayısının net olmadığını ifade ederek, işçilerle yapılan görüşmeler sonucunda en az 40 kişinin enkaz altında kalmış olabileceğini ifade etti.

Çöken 21 katlı binanın içinde bulunduğu Fourscore Homes projesinin geliştiricisi ve sahibi Olufemi Osibona’na kaza hakkında ulaşılamadığı ve enkaz altında kalmış olabileceği öne sürüldü.