Nijerya'da kano battı: 6 ölü

ABUJA (AA) – Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı saldırılardan kaçan kişileri taşıyan kanonun batması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.



Ulusal basında çıkan haberlere göre, Niger eyaletine bağlı Shiroro'da devam eden silahlı saldırılardan kaçmak isteyen bölge sakinlerini taşıyan kano Gurmana Nehri'nde battı.



Olayda 6 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Nijerya'da yağış sezonunda, nehirlerde tekne faciaları yaşanıyor.

Niger eyaletinde, hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.



Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.