Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 250'yi geçti

ABUJA (AA) – Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 250'yi aştı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının tüm 36 eyalete yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 254'e yükseldiği kaydedildi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 389 artarak 8 bin 733'e ulaştığı belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının de 2 bin 501 olduğu ifade edildi.

– Afrika kıtasında vaka sayısı 120 bine yaklaştı

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) son verilerine göre, kıtada virüs görülen kişi sayısı son 24 saatte 4 bin artarak 119 bin 391'e yükseldi.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 589'a yükselirken, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 48 bin 618 ulaştı.

Eritre ve Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Eritre, Lesotho, Namibya, Ruanda, Seyşeller ve Uganda'da şu ana kadar virüs kaynaklı ölüm rapor edilmedi.