Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 42 bin 500'ü geçti

ABUJA (AA) – Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 42 bin 689'a yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin açıklamasına göre, ülkede şimdiye kadar 272 bin 748 Kovid-19 testi yapıldı.

Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 481 artarak 42 bin 689'a çıktı.

Son 24 saatte 5 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 878 oldu. İyileşen hasta sayısı da 19 bin 270'e ulaştı.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 912 bini aştı, 19 bin 364 kişi hayatını kaybetti.