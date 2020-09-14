Nijerya'da sellerde ölenlerin sayısı 69'a çıktı

ABUJA (AA) – Nijerya'da yoğun yağışların neden olduğu sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 69'a yükseldi.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Kebbi Eyaleti Koordinatörü Alhaji Sani Dododo, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eyalette cuma gününden bu yana devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 32 kişinin hayatını kaybettiğini ve ülke genelinde ay başından bu yana sellerde ölenlerin sayısının 69'a yükseldiğini bildirdi.

Dododo, sel nedeniyle 5 binden fazla evin hasar gördüğünü, binlerce kişinin yerinden olduğunu kaydetti.

Sellerde yol, köprü, okul ve hastane gibi yapıların da sular altına kaldığını aktaran Dododo, selzedelere için geçici kamplar kurulduğunu söyledi.

Nijerya genelinde şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle binlerce kişi evsiz, on binlerce hektarlık ekili arazi de sular altında kaldı.

Batı Afrika'da haziran-eylül döneminde etkili olan yağışlar sellere neden oluyor. Bu yıl Burkina Faso, Nijer ve Senegal gibi bölge ülkelerinde de sel felaketleri yaşanmıştı.