Nijerya’da silahlı kişiler Abuja Üniversitesi’ni bastı

Nijerya’nın başkenti Abuja’da kimliği belirsiz silahlı kişiler, Abuja Üniversitesi’ndeki 4 personeli ve 2 çocuğu kaçırdı.

Sozcu.com.tr

Nijerya’da fidye için adam kaçırmalar devam ediyor. Nijerya’nın başkenti Abuja’da kimliği belirsiz silahlı kişilerin, Abuja Üniversitesi’ndeki 4 personeli ve 2 çocuğu kaçırdığı bildirilerek, çocukların kaçırılan personellerden birinin kızı ve oğlu olduğu aktarıldı.

Abuja Üniversitesi Sözcüsü Habib Yakubu basına verdiği demeçte, adam kaçırma olayını doğrulayarak, kaçırılan personel ve çocukların evlerine güvenli şekilde dönmeleri için çalışmaların başlatıldığını aktardı.

Abuja Polis Sözcüsü Josephine Adeh ise yaptığı açıklamada, polis ve askerlerden oluşan bir ekibin üniversiteye yollandığını ifade ederek, güvenlik için gerekirse ek birlik gönderileceğini açıkladı.

Adeh, üniversite ve çevresindeki sakinleri sakin olmaya çağırarak, güvenlik güçlerinin bölgedeki insanların güvenliğini sağlamak ve mağdurları kurtarmak için çalıştığını belirtti.

Nijerya’da silahlı çeteler genellikle ülkenin kuzeybatısındaki köylere ve okullara baskınlar düzenleyerek, fidye için çocukları ve yetişkinleri kaçırırken, söz konusu üniversiteye yönelik saldırı ise nadir bir olay olarak görülüyor.

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