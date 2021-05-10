Nijerya'da silahlı saldırıda 11 köylü öldü

ABUJA (AA) – Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 11 köylü hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Katsina eyaletine bağlı Tsatskiya köyüne gelen motosikletli silahlı kişiler, rastgele ateş açtı.

Saldırıda 11 köylü yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı ve yüzlerce kişi evlerini terk etti.

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah, saldırıyı doğrulayarak, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini söyledi.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, hayvancılık yapan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.