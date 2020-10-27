Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 38 üyesi öldürüldü

ABUJA (AA) – Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 38 örgüt üyesi öldürüldü.

Adını vermek istemeyen asker yetkilisi, yerel basına yaptığı açıklamada, ordunun, Borno eyaletine Damboa bölgesindeki Boko Haram kampında örgüte yönelik hava ve kara operasyonu düzenlediğini belirtti.

Yetkili, operasyonda 38 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin de yaralı kaçtığını kaydetti.

Operasyonlarda 4 askerin de yaşamını yitirdiğini aktaran yetkili, çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiğini ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.