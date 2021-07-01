Nijerya'da Twitter yasağının kaldırılması reddedildi

ABUJA (AA) – Nijerya meclis temsilcileri, Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerinin süresiz askıya alınması kararının kaldırılmasını reddetti.

Meclis temsilcilerinden Toby Okechukwu, yaptığı açıklamada, Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerini araştırmak üzere komisyon kurulduğunu belirtti.

Meclise sunulan raporu yetersiz bulduklarını kaydeden Okechukwu, bu nedenle yasağın kaldırılmasını reddettiklerini söyledi.

Okechukwu, Twitter şirketinin ülkede faaliyet göstermesi için yeterince araştırılmadığını savundu.

– Nijerya'da Twitter yasağı

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkenin güneydoğusunda kamu binalarına saldıran genç isyancılara yönelik Twitter hesabından 1 Haziran'da yaptığı paylaşımda, 1967-1970 yıllarında ülkede 1 milyon kişinin ölümüne neden olan sivil savaşı hatırlatmış ve "30 ay boyunca alanda savaşan bizler, onlara anladıkları dilden davranacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Twitter, Buhari'nin bu paylaşımını silerek hesabı askıya almıştı.

Bu olayın üzerine Nijerya hükümeti, 4 Haziran'da Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerini bir sonraki emre kadar askıya aldığını açıklamış, bu yasağı ihlal edenlerin yargılanacağını duyurmuştu.

Nijerya'da faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum örgütleri ise hükümetin uyguladığı yasak nedeniyle 9 Haziran'da Buhari'ye karşı ECOWAS Mahkemesinde dava açmıştı.

ECOWAS Mahkemesi 22 Haziran'da kararın insan hakları ihlali olduğunu belirterek, hükümetin yasağı ihlal edenlerin yargılanmasına yönelik kararını durdurmuştu.

Nijerya hükümetinin kararının ardından Avrupa Birliği, İngiltere ve ABD’nin Abuja'daki büyükelçileri tarafından yapılan ortak açıklamada, Twitter'ın faaliyetlerinin askıya alınmasının "ifade özgürlüğünün ihlali" olduğu belirtilmişti.