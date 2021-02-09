Nijerya'da yüzlerce öğrencinin kaçırılmasının arkasındaki kişi af anlaşması karşılığında teslim oldu

ABUJA (AA) – Nijerya'nın Katsina eyaletinde, terör örgütü Boko Haram tarafından 500'den fazla öğrencinin kaçırılmasının arkasındaki kişinin af anlaşması karşılığında teslim olduğu bildirildi.

Katsina Eyaleti Hükümet Sözcüsü Zailani Bappa, yaptığı açıklamada, eyaletin Kankara bölgesinde aralık ayında yüzlerce öğrencinin kaçırılması olayının arkasındaki kişi olan Awwalun Daudawa'nın af anlaşması karşılığında hükümete teslim olduğunu belirtti.

Bappa, Daudawa'nın yanında 6 silahlı çete üyesinin de bulunduğunu aktararak, 20 silah ve önemli mühimmatın da teslim edildiğini ifade etti.

Boko Haram üyeleri, 11 Aralık gecesi Katsina eyaletine bağlı Kankara bölgesinde bir yatılı okula saldırı düzenleyerek 500'den fazla öğrenciyi kaçırmıştı.

Katsina eyaleti hükümeti, eyalette devam eden şiddet olaylarını bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve silahlı çetelere silahı bırakmaları karşılığında af teklifinde bulunmuştu.