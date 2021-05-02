Nijerya'daki silahlı saldırılarda son bir haftada 97 kişi öldürüldü, 58 kişi kaçırıldı

ABUJA (AA) – Nijerya’daki silahlı saldırılarda son bir haftada 97 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi kaçırıldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, güvenlik sorunları nedeniyle pazartesi gününden bu yana ülkenin farklı bölgelerinde saldırılar düzenlendi.

Ülkede son bir haftadaki saldırılarda 97 kişi yaşamını yitirdi, 58 kişi kaçırıldı ve çok sayıda kişi yaralandı.

Niger eyaleti Valisi Abubakar Bello, geçen hafta terör örgütü Boko Haram’ın eyaletin Kaure bölgesini ele geçirdiğini, en az 3 bin kişinin yerinden olduğunu duyurmuştu.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi bölgeden göç etmek zorunda kaldı.