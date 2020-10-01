Nijerya'nın bağımsızlık gününde hükümet karşıtı protestolar

ABUJA (AA) – Nijerya'nın bağımsızlığını kazanmasının 60'ncı yıl dönümünde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde yaklaşık 50 kişi gözaltına alındı.

Başkent Abuja’nın yanı sıra Lagos, Ogun ve Abia gibi eyaletlerde bağımsızlık günü dolaysıyla toplanan binlerce kişi değişim çağrısı yaparak karşı karşıya kaldıkları zorlukları protesto etti.

Lagos eyaletine bağlı Ojota bölgesindeki Gani Fawehinmi Meydanı’nda toplanan kalabalık grup, ellerinde "Her vatandaş iyi bir yaşamı hak ediyor", "60'ncı yılında gösterecek iyi bir şeyimiz yok" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Grup, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin istifasını talep etti ve hükümet aleyhine slogan attı.

Protestoya katılanlardan Baaba Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha iyi bir yönetim talep ettiklerini belirterek, "Bugün ülkede çoğu kişi çeşitli zorluk çekiyor. Bu yönetim de sadece siviller acıyor çekiyor, üstteki insanlar ise ülkeyi değil, kendilerini düşünüyorlar. Böyle bir yönetime artık yeter diyoruz." ifadelerini kullandı.

Yusuf, bugün bağımsızlığının 60'ncı yılını kutlayan ülkesinin daha iyi bir durumda olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Gösterilerde, güvenlik güçlerinin protestoculara müdahale etmesi sonucu yaklaşık 50 kişi gözaltına alındı.