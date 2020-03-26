Nikah törenlerinde koronavirüs tedbirleri

İSTANBUL (AA) – LALE BİLDİRİCİ BÜYÜKKARAKAYA – İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca İstanbul'daki 22 ilçe belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında nikah törenleriyle ilgili farklı düzenlemeler yaptı.

Genelge uyarınca bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durdurulurken, düğün salonları da bu tedbirler kapsamında kapatıldı.

Bazı ilçe belediyeleri de bu doğrultuda nikah törenlerine bir dizi düzenleme getirdi. Buna göre Arnavutköy, Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beylikdüzü, Çekmeköy, Esenler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şişli, Tuzla, Ümraniye ve Zeytinburnu'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında, davetlilerin katımıyla düzenlenen nikah törenleri gelin, damat ve iki şahidin katılımıyla yapılıyor.

Evlenecek çiftler maskeleriyle nikah salonuna gelirken, çiftin yakınları ise salonun dışında bekliyor. Yoğun tedbirlerin alındığı nikah dairesinde nikahı kıyılan çiftelere dezenfekte için kolonya ikram edilirken, ailelerin birçoğu da canlı olarak belediyelerin web adreslerinden nikahı izleyebiliyor.

– Ümraniye'de online nikah uygulaması

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ümraniye Belediyesi dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı vatandaşların sağlığını korumak için nikah törenlerine vatandaşların girmesine izin vermezken, bu mutlu anlara tanıklık etmek isteyen çiftlerin yakınları için online nikah uygulaması başlattı.

Ümraniye Belediyesi de online nikah uygulaması gerçekleştiriyor. Çiftlerin nikah törenine giremeyen yakınları, internet ortamında yayınlanan nikah görüntülerini canlı olarak izleyebiliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında nikah sarayına giremeyen çiftlerin yakınları, bu mutlu anlara internet ortamından yayınlanan görüntülerle ortak oluyor.

Online uygulamanın başladığı Ümraniye Nikah Sarayı'nda gün içerisinde ortalama 15 nikah kıyılıyor. Nikah için gelen çiftler ve şahitler salona alınırken, yakınları koronavirüs tedbirleri kapsamında görevliler tarafından salonun dışında tutuluyor. Bu sırada heyecanlı bekleyişini sürdüren aileler ise cep telefonlarından belediyenin web sayfasına girerek nikah anını canlı izliyor.

– Beşiktaş Evlendirme Dairesinde 1,5 metrelik mesafe korunuyor

Beşiktaş Evlendirme Dairesinde de Kovid-19 tebliğinden sonra 16 Mart'la 25 Mart arasında 41 nikah kıyıldı. Kovid- 19 tebliğinden sonra ise 21 nikah ertelenirken 10 nikahın iptal edildiği belirtildi. Genelgeden sonra nikahlar gerekli olmadıkça sadece nikah dairesinde kıyılıyor, nikah törenlerine çiftlerin yanında sadece iki şahit alınırken, talep gelmesi durumunda imza törenine katılacak sınırlı sayıdaki vatandaş arasında 1,5 metrelik mesafenin korunması zorunluluğu uygulanıyor. Ayrıca nikah başvurusu yapacak çiftlerin belediyeye gelmeden başvurularını online yapması da mümkün.

– Bayrampaşa'da evde nikah

Bayrampaşa Belediyesi de genelge kapsamında, 65 yaş üstü risk grubunda olan vatandaşların talebi üzerine, evlerinde nikah işlemini gerçekleştiriyor. Bayrampaşa'da hafta sonu nikahları hafta içine alınarak yoğunluk azalmaya çalışılıyor. Çiftler ateş ölçer ile ateşlerinin bakılmasının ardından istedikleri takdirde maske verilerek nikah işlemleri yapılmaya başlanıyor.

Bayrampaşa Belediyesi Nikah Salonuna belirli aralıklarla gelin ve damatlar ateş ölçümü yapıldıktan sonra alınıyor. Yarım saat aralıklarla salonda çifter ayrıldıktan sonra diğeri alınıp nikah işlemlerine devam ediyor. Salonda her gün dezenfekte işlemleri yapılıyor.

Kadıköy Evlendirme Dairesinde de genelgenin ardından 17 Mart ile 24 Mart tarihleri arasında 166 çiftin nikahı kıyıldı. Üsküdar Belediyesi Evlendirme Dairesinde toplam kıyılan nikah sayısı 104 olarak açıklandı. Üsküdar'da tamamen iptal edilen nikah sayısı 29 iken tarihi değiştirilen nikah sayısı 157.