Nilgün Belgün, Fatma Şahin’i eleştirdi: 40 yıllık sanatçıyım ama…

Sanatçı Nilgün Belgün, Muharrem Sarıkaya muhabir tokatlarken konuşmasına bir şey olmamış gibi devam eden Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’i eleştirdi.

Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya’nın İHA muhabirini tokatlamasının yankıları sürüyor.

Sanatçı Nilgün Belgün de tepkisiz kalamadı. Ünlü sanatçı, Muharrem Sarıkaya muhabir tokatlarken konuşmasına bir şey olmamış gibi devam eden Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’i eleştirdi.

Belgün sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:



40 yıllık oyuncuyum karşımdaki insan bu hareketleri yaparken bir şey olmamış gibi bu kadar rahat konuşmama devam edemezdim.”

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